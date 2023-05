"Deutschland als Land, einer schläfrigen Wirtschaft, das erfolgsverwöhnt und margenorientiert vergisst in neue Territorien zu investieren." - so sieht Dr. Thomas Sattelberger, ehemaliges MdB und ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär, die jüngste Vergangenheit und Gegenwart der deutschen Industrie und Konjunktur. Welche Lösungsansätze durch parteiübergreifendes Denken, mehr Freiheit in Bildungseinrichtungen zur Entfaltung von Ideen und der Möglichkeit die mittelständischen Unternehmen mit Startups zu befruchten nicht reines Zukunftsdenken sind, erfahren Sie in diesem Interview.