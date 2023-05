Düsseldorf (ots) -Zu aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes über einen deutlichen Rückgang der Ausbildungszahlen in der nordrhein-westfälischen Pflege sagt der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernhard Rappenhöner:"Nordrhein-Westfalen war in der Vergangenheit bei der Pflegeausbildung Klassenbester. Innerhalb von zehn Jahren hatte sich die Ausbildungszahl damals verdoppelt.Die Zusammenlegung von Kranken- und Altenpflegeausbildung hat diese Erfolgsgeschichte jäh beendet. Das Pflegeberufegesetz hat die Strukturen der Altenpflegeausbildung massiv benachteiligt, unter anderem durch eine unzureichende Finanzierung der Schulstrukturen im investiven Bereich, während gleichzeitig Lehrkräfte fehlen. Für die Pflegeeinrichtungen wurde die Ausbildung deutlich verkompliziert.Heute stehen wir vor einem Scherbenhaufen mit sinkenden Ausbildungszahlen, während es schon jetzt einen dramatischen Mangel an Pflegekräften gibt und der Bedarf massiv weiter steigt."Pressekontakt:Christine Strobel, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0211/311 39 30, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5517944