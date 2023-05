DJ PRESSEMITTEILUNG/Energy2market arbeitet künftig mit Wilken

Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

Energy2market (e2m), Direktvermarkter und Vorreiter im Bereich Virtueller Kraftwerke (VKW), arbeitet zukünftig mit Lösungen der Wilken Software Group. Konkret setzt das Unternehmen auf die Branchensoftware Wilken ENER:GY Direktvermarktung. Somit verfügt e2m nun über ein umfassendes Abrechnungssystem für diverse Energieerzeugungsanlagen und eine standardisierte, aber dennoch individuelle Abbildung verschiedenster Produktkonstellationen. Für die äußerst komplexen Abrechnungsprozesse innerhalb eines VKW ist dies entscheidend, denn Strom und Flexibilitäten werden hier rund um die Uhr in Echtzeit gehandelt. In der Buchhaltung wird bei der e2m zukünftig zudem das Wilken-ERP auf P/5-Basis im Hauptbuch mit zugehörigem Eingangsrechnungsmanagement und Anbindung an das Wilken Cloud Archiv eingesetzt. Damit setzt das Unternehmen konsequent auf Digitalisierung und Automatisierung, denn das KI-unterstützte Eingangsrechnungsmanagement erlaubt eine hochgradig effiziente und vollständig digitale Rechnungsverarbeitung mit schnellen Prüfungs- und Freigabeprozessen.

"Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens haben wir unsere umfangreichen Anforderungen im Markt platziert und verschiedene Systemlösungen geprüft. Wilken hat schlussendlich am stärksten überzeugt, unseren ,Lead to Market Prozess' und individuellen Abrechnungsanforderungen mit ihrer Softwarelösung umsetzen zu können. Wir bauen mit Wilken auf eine deutlich kompaktere Systemlandschaft bei e2m. Gleichzeitig schaffen wir Fähigkeiten, Kernprozesse in hohem Automatisierungsgrad auszuführen und erhöhen unsere Flexibilität für künftigen Produktentwicklungen und -anpassungen", so e2m-COO (Chief Operating Officer) Yvonne Findeisen. Auf Wilken-Seite blickt CCO (Chief Customer Officer) Tobias Mann der Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen: "Unsere Lösung für die Direktvermarktung aus der Wilken ENER:GY Produktwelt erleichtert durch ihren hohen Automatisierungs- und Standardisierungsgrad Direktvermarktern ihre Arbeit enorm. Wir freuen uns, dass mit der e2m jetzt eines der deutschlandweit größten Unternehmen in diesem Bereich auf unsere Technologie und Expertise vertraut."

Neben der energiemarktspezifischen Software konnte Wilken die e2m auch mit seinem ERP-System aus der P/5-Produktfamilie überzeugen. Hier kommt auch das digitale Eingangsrechnungsmanagement zum Einsatz. Dieses gleicht automatisiert und KI-unterstützt die eingehenden Rechnungsdaten mit den hinterlegten Stammdaten ab und prüft die relevanten Belegdaten auf Konsistenz, Vollständigkeit und Richtigkeit.

Die Vertragsunterzeichnung zwischen e2m und Wilken fand im Rahmen der E-world am 24. Mai auf dem Messestand der Wilken Software Group statt.

Über die Wilken Software Group

Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit mehr als 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP.

