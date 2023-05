Heartseed (Heartseed Inc.), ein in Tokio ansässiges Biotechnologieunternehmen, das aus iPSC gewonnene Kardiomyozyten zur Behandlung von Herzinsuffizienz (HF) entwickelt, gab heute bekannt, dass es in einer Finanzierung der Serie D über 2 Mrd. JPY eingeworben hat. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens seit seiner Gründung im Jahr 2015 auf 10,2 Mrd. JPY (ca. 74 Mio. Dollar).

Neue Investoren sind Japan Co-Invest IV Limited Partnership (GP: Sumitomo Mitsui Trust Investment), Arcus South East Asia, Atsushi Sakano (Partner von Aspex Management), Koei Tecmo Capital, Nikon-SBI Innovation Fund usw. Von den bestehenden Investoren nahmen SMBC Venture Capital, Private Equity Co-Invest II Limited Partnership (GP: Sumitomo Mitsui Trust Investment), UTokyo Innovation Platform, Medical Incubator Japan, Keio Innovation Initiative (KII) usw. an dieser Runde teil.

Heartseed plant mit dem neuen Kapital, die klinische Studie der Phase 1/2 für unser führendes Produkt HS-001 zur Behandlung von Herzinsuffizienz in Japan abzuschließen und eine Organisation für dessen Markteinführung aufzubauen. Darüber hinaus wird Heartseed auch eine weniger invasive Verabreichung wie die transendokardiale Injektion mittels eines Katheters für die weltweite Entwicklung durch Novo Nordisk prüfen.

"Heartseed hat im Dezember 2022 die erste Dosis von HS-001 am Menschen verabreicht, und die ersten Anzeichen für Sicherheit und Wirksamkeit bestätigen sich", sagte Keiichi Fukuda, Mitbegründer und CEO von Heartseed. "Das Engagement neuer und bestehender Investoren in dieser Runde ist eine starke Bestätigung für unsere Technologie und unsere strategische Vision. Mit ihrer Unterstützung freuen wir uns darauf, unsere Entwicklung zu beschleunigen, um eine potenziell heilende Therapie für Herzinsuffizienz auf der ganzen Welt zu entwickeln."

Über HS-001 und die LAPiS Study

HS-001 ist ein allogenes, von iPSC abgeleitetes, hoch gereinigtes ventrikuläres Kardiomyozyten-Sphäroid. Durch die Bildung von Mikrogewebe-ähnlichen Sphäroiden werden die Retentionsrate und die Lebensfähigkeit der Zelltransplantation verbessert. Der erwartete Wirkmechanismus besteht darin, dass sich die transplantierten Kardiomyozyten elektrisch mit dem Myokard des Patienten verbinden, um die Herzleistung durch Remuskularisierung und Sekretion angiogener Faktoren zur Bildung neuer Blutgefäße um die Transplantationsstelle (Neovaskularisierung) zu verbessern.

Bei der LAPiS Study handelt es sich um eine 52 Wochen dauernde, offene Phase 1/2-Dosis-Eskalationsstudie bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz aufgrund einer ischämischen Herzerkrankung, die an verschiedenen Studienorten in Japan durchgeführt wird. Der primäre Endpunkt der Studie ist die Sicherheit 26 Wochen nach der Transplantation. Zu den sekundären Wirksamkeitsendpunkten gehören die linksventrikuläre Ejektionsfraktion und die Myokardwandbewegung.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.heartseed.jp/en/index.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005070/de/

Contacts:

Kikuo Yasui,

COO, Heartseed Inc.

Tel: +81-3-6380-1068

E-Mail:kikuo.yasui@heartseed.jp