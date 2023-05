NEW YORK (dpa-AFX) - Die Standardwerte im Dow-Jones-Leitindex an der Wall Street haben am Donnerstag zur Eröffnung leicht nachgegeben. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses steht nach wie vor der ungelöste Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze. Laut dem republikanischen Verhandlungsführer Kevin McCarthy gab es in den Gesprächen am Mittwoch Fortschritte, allerdings bestehe noch Diskussionsbedarf. Damit bleibt die Gefahr eines Zahlungsausfalls der USA Anfang Juni. Die Ratingagentur Fitch drohte der weltgrößten Volkswirtschaft bereits mit einer möglichen Abstufung ihrer Bonität.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,33 Prozent tiefer bei 32 692,41 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,41 Prozent auf 4132,02 Zähler. Dagegen sorgten starke Quartalszahlen und ein hervorragender Ausblick des Halbleiterkonzerns Nvidia für deutliche Gewinne der technologielastigen Nasdaq-Börse. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,72 Prozent auf 13 839,13 Punkte nach oben./edh/men

