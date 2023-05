Strasbourg (ots) -She was simply "The Best". Gestern ist die Queen of Rock und Soul-Ikone Tina Turner im Alter von 83 Jahren verstorben. ARTE nimmt Abschied von dem Superstar und stellt die Dokumentation "Tina Turner - One of the Living" (MDR/ARTE) sowie das Konzert "Tina Turner live in Rio" aus dem Jahr 1988 online auf arte.tv zur Verfügung. Beide Programme werden morgen Abend ab 21.45 Uhr auf ARTE im TV zu sehen sein.Ab sofort online auf arte.tvAm Freitag, 26. Mai 2023 um 21.45 Uhr auf ARTETina Turner - One of the LivingDokumentation von Schyda Vasseghi, MDR/ARTE, DOKfilm Fernsehproduktion, Deutschland 2019, 52 Min.Tina Turner: die Queen of Rock, die Soul-Diva, der Superstar im Minirock - so kannte sie die ganze Welt. Doch wer war die Frau hinter der Bühnenfigur? Die Dokumentation spürt den Wendepunkten und Tragödien im Leben Tina Turners nach und zeigt die Überlebensgeschichte einer Kämpfernatur. Gemeinsam mit Tina Turner, engen Freunden wie Peter Lindbergh und Weggefährten wie Martyn Ware und Steve Blame sucht der Film nach Antworten. ARTE zeigt die Dokumentation aus dem Jahr 2019 als Hommage an den am 24. Mai 2023 verstorbenen Superstar.In Kürze online auf arte.tvAm Freitag, 26. Mai 2023 um 22.40 Uhr auf ARTE"Tina Turner live in Rio"Konzert, White Light Entertainment UK, Großbritannien, Brasilien, 1988, 73 Min.Am 16. Januar 1988 trat Tina Turner in Begleitung einer beeindruckenden Riege von Musikern und Sambatänzern in Rio de Janeiro auf. Vor einem Rekordpublikum mit 180.000 Zuhörern gab die Rockerin mit der Löwenmähne bei einem an Pyrotechnik und Effekten reichen Konzert 13 ihrer Songs zum Besten, darunter Hits wie "Private Dancer", "What's Love Got To Do With It?" oder "We Don't Need Another Hero".Die Sendungen "The Rolling Stones - Crossfire Hurricane" und "Rolling Stones: A Bigger Bang - Live on Copacabana Beach" entfallen.Pressekontakt:Romina Kunz | romina.kunz@arte.tv | +33 3 90 14 20 67Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Presseportal: presse.arte.tvTwitter: @ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5518000