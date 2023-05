EQS-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Compleo Charging Solutions AG reicht Insolvenzplan ein



25.05.2023

Compleo Charging Solutions AG reicht Insolvenzplan ein Dortmund, 25. Mai 2023 - Die Compleo Charging Solutions AG , Dortmund, ("Compleo" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die "Compleo-Gruppe") teilt mit, dass sie am 23.05.2023 bei dem Insolvenzgericht Dortmund einen Insolvenzplan eingereicht hat. Nach seiner Bestätigung durch das Insolvenzgericht bildet der Insolvenzplan die Rechtsgrundlage für gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen innerhalb der Compleo-Gruppe, die vor Vollzug des am 29.04.2023 mit Unternehmen der KOSTAL Gruppe geschlossenen Unternehmenskaufvertrags über wesentliche Vermögenswerte der Compleo-Gruppe umzusetzen sind. Der für das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bestellte Sachwalter sowie der Gläubigerausschuss haben dem Abschluss des Unternehmenskaufvertrags mittlerweile zugestimmt. Der Vollzug der Transaktion steht jedoch nach wie vor unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben sowie der Erfüllung weiterer vertraglicher Vollzugsbedingungen. Das Insolvenzgericht hat für den 19.06.2023 einen Erörterungs- und Abstimmungstermin zum Insolvenzplan terminiert, zu dem in Kürze geladen wird. Nach dem derzeitigen Verfahrensstand gehen die Parteien davon aus, dass der Vollzug der Transaktion mit der KOSTAL Gruppe voraussichtlich bis Ende Juli 2023 erfolgen wird. Nach dem Vollzug der Transaktion wird Compleo als eigenständiges Unternehmen und als Marke in der KOSTAL Gruppe fortbestehen. Das operative Geschäft wird vollständig auf die KOSTAL Gruppe übergehen. # # # Über Compleo Die Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen, die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen am Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Mehr Infos unter: www.compleo-charging.com

Pressekontakt:

Katrin Osburg

PR & Kommunikation

presse@compleo-cs.com



IR-Kontakt:

ir@compleo-cs.com





