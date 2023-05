Die kompakten bifazialen Glas-Glas-Module sollen ab dem 3. Quartal ausgeliefert werden. Es gibt sie in zwei verschiedene Varianten mit einem Wirkungsgrad von 22,02 und 21,76 Prozent.Winaico will künftig in Europe n-type Topcon-Glas-Glas-Module anbieten Zur Markteinführung soll die damit eine Leistungssteigerung der bifazialen Module auf 430 Watt bei einem Wirkungsgrad von 22,02 Prozent erreicht werden. Als Full-Black-Variante wird das Solarmodul eine Leistung von 425 Watt und 21,76 Prozent Wirkungsgrad erreichen, wie es von dem Photovoltaik-Hersteller hieß. Die Maße des für die Module betragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...