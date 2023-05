The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.05.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2023

.

ISIN Name

XS2314659447 Elementum Metals Securities plc

XS2314660700 Elementum Metals Securities plc

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken