Windhoek, Namibia (ots/PRNewswire) -WINDHOEK, Namibia, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ - Das Kabinett der Regierung der Republik Namibia (GRN) hat dem Abschluss einer Vereinbarung mit Hyphen Hydrogen Energy (Hyphen) zugestimmt, die die Entwicklung, die Umsetzung und den Betrieb des größten und einzigen vollständig vertikal integrierten grünen Wasserstoffprojekts in Subsahara-Afrika regelt.Die transformative Wirkung dieses Projekts auf Namibia und seine Wirtschaft ist beträchtlich. Die Gesamtinvestitionen des Projekts von 10 Milliarden US-Dollar entsprechen in etwa dem jährlichen BIP des Landes. Bei vollständiger Entwicklung, die vor Ende des Jahrzehnts erwartet wird, wird das Projekt jährlich 2 Millionen Tonnen grünes Ammoniak produzieren.Die bahnbrechende Durchführbarkeits- und Umsetzungsvereinbarung (Feasibility and Implementation Agreement - FIA) regelt den Prozess, in dessen Rahmen Namibias erstes grünes Wasserstoffprojekt als erster Schritt bei der Umsetzung von GRNs breiter angelegter Strategie für grünen Wasserstoff freigegeben werden soll.Seine Exzellenz, Hage Geingob, Präsident der Republik Namibia, sagte: "Der Harambee Prosperity Plan II sieht vor, dass das Namibian Government die Möglichkeit untersucht, eine Industrie für synthetische Brennstoffe in Namibia zu gründen, die eine Schlüsselrolle bei der Transformation unserer Wirtschaft spielt. Am Freitag, dem 26. Mai 2023, begeben wir uns ernsthaft auf diese Reise und leiten einen Prozess ein, der das Potenzial hat, das Leben vieler Menschen in unserem Land, in der Region und sogar in der Welt zu verändern."Ihre Exzellenz, Ursula Von Der Leyen, Präsidentin der European Commission, sagte: "Namibia hat das Potenzial, eines der wichtigsten Zentren für erneuerbare Energien auf dem afrikanischen Kontinent und sogar weltweit zu werden. Die heutige Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für die Produktion von grünem Wasserstoff im Land. Ich bin stolz darauf, dass Global Gateway es der EU und Namibia ermöglicht, in eine gemeinsame Zukunft zu investieren, um gemeinsam den Klimawandel zu bekämpfen, Namibia energieunabhängig zu machen und Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen."Marco Raffinetti, CEO von Hyphen Hydrogen Energy, sagte: "Wir freuen uns über den Beschluss der FIA und darauf, die nächste Entwicklungsphase dieses bahnbrechenden Projekts voranzutreiben.Im Namen von Hyphen möchte ich der Regierung für ihre unerschütterliche Unterstützung und ihr unermüdliches Engagement bei der Erschließung des grünen Wasserstoffpotenzials in Namibia danken. Wir sind zuversichtlich, dass wir Hand in Hand mit den Namibian Bürgern arbeiten können, um durch wirtschaftliche Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen einen dauerhaften Wandel herbeizuführen und gleichzeitig den Weg für eine grünere und hellere Zukunft zu ebnen."Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte FTI Consulting: HyphenAfrica@fticonsulting.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/regierung-der-republik-namibia-genehmigt-den-abschluss-einer-bahnbrechenden-10-milliarden-us-dollar-vereinbarung-zur-entwicklung-des-groWten-grunen-wasserstoffprojekts-in-subsahara-afrika-mit-hyphen-hydrogen-energy-301834817.htmlPressekontakt:+44(0)7809234126Original-Content von: Government of the Republic of Namibia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170103/5518016