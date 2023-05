Sue Quense, derzeit Senior Vice President of Americas von AVEVA, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Commercial Officer

Marco Müller, langjähriger Marktführer in der Technologiebranche, wechselt als Chief Marketing Officer zu AVEVA

Rob McGreevy, Chief Product Officer, erweitert seinen Verantwortungsbereich um die Aufsicht über die Forschung und Entwicklung (F&E) sowie die Projektabwicklungsdienste

Iju Raj wird in Zukunft die F&E-Abteilung leiten, um industrielle Software-Innovationen voranzutreiben

AVEVA, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, hat sein Führungsteam verstärkt und vier neue Führungspositionen bekannt gegeben, um das neue Geschäftsmodell des Unternehmens voranzutreiben.

Die Nachricht folgt auf die Ankündigung des neuen Vorstandsvorsitzenden Caspar Herzberg im März, der die Leitung von AVEVA von Peter Herweck, dem derzeitigen Vorstandsvorsitzenden, übernommen hat. Herweck ist seit dem 4. Mai offiziell CEO der Muttergesellschaft Schneider Electric.

Sue Quense, derzeit Senior Vice President of Americas von AVEVA, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Commercial Officer. Quense, die in Philadelphia, USA, beheimatet ist, war mehr als drei Jahrzehnte in Führungspositionen im Softwarevertrieb tätig. Sie war eine treibende Kraft bei dem Unternehmen OSIsoft, das 2021 mit AVEVA fusionierte, um der wachsenden industriellen Intelligenz globaler Unternehmen gerecht zu werden und die Entwicklung der vernetzten industriellen Wirtschaft zu beschleunigen.

Marco Mueller, langjähriger Marktführer in der Technologiebranche, wechselt als Chief Marketing Officer zu AVEVA und wird in London, Großbritannien, tätig sein. Zuvor war er zweieinhalb Jahre lang Senior Vice President Global Demand Marketing bei ServiceNow, einem führenden Unternehmen für Cloud Computing-Plattformen mit Hauptsitz im kalifornischen Silicon Valley. Davor war Marco mehr als ein Jahrzehnt in leitender Position im Marketing bei SAP tätig, einem Marktführer im Bereich Unternehmensanwendungssoftware, wo er Marketingteams auf der ganzen Welt führte. Er begann seine Karriere als Unternehmensberater für die Hightech- und Konsumgüterindustrie bei Accenture.

Mit dem Ziel von AVEVA, durchgängige Produktinnovationen zu unterstützen, werden die Bereiche Forschung Entwicklung (F&E) und Projektabwicklung mit den Geschäftsbereichen und den Portfoliomanagement-Teams unter der Leitung von Rob McGreevy, Chief Product Officer, zusammengeführt.

Iju Raj, der in den letzten fünf Jahren die Cloud-Plattform von AVEVA geleitet hat, übernimmt die Funktion des Executive Vice President for R&D und untersteht McGreevy. Von Indien aus wird Raj für die tägliche Leitung und den Betrieb des F&E-Bereichs verantwortlich sein und in dieser Rolle effiziente Entwicklungsprozesse, Programme und Softwareinnovationen fördern.

Caspar Herzberg, CEO von AVEVA, erklärte: "Dies ist ein entscheidender Moment in der 55-jährigen Geschichte von AVEVA als führender Innovator von Software und industrieller Nachhaltigkeit. Wir sind dabei, unser gesamtes Portfolio auf ein abonnementbasiertes Geschäftsmodell umzustellen, und ich freue mich sehr, dass wir mit dieser Expertise und Erfahrung an der Unternehmensspitze unsere Wachstumspläne weiter vorantreiben können."

"Um den Zugriff auf moderne Lösungen zu beschleunigen und dynamische Geschäftsanforderungen zu erfüllen, können Kunden ihre bestehenden unbefristeten Lizenzen gegen Abonnements eintauschen, die eine beliebige Mischung aus Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Lösungen über den gesamten industriellen Lebenszyklus hinweg umfassen. Sue, Marco, Rob und Iju werden unser Führungsteam entscheidend verstärken und zum Wachstum das Unternehmens beitragen."

Über AVEVA

AVEVA ist ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, der den Erfindungsreichtum fördert, um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Welt zu erreichen. Die sichere industrielle Cloud-Plattform und die Anwendungen des Unternehmens ermöglichen es Unternehmen, die Leistungsfähigkeit ihrer Informationen zu nutzen und die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Partnern zu verbessern.

Über 20.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern verlassen sich auf AVEVA, wenn es um die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern geht: sichere und zuverlässige Energie, Lebensmittel, Medikamente, Infrastruktur und mehr. Durch die Verbindung von Menschen mit vertrauenswürdigen Informationen und KI-angereicherten Erkenntnissen befähigt AVEVA die Teams, effizient zu konstruieren und den Betrieb zu optimieren, um Wachstum und Nachhaltigkeit zu fördern.

Als eines der innovativsten Unternehmen der Welt unterstützt AVEVA seine Kunden mit offenen Lösungen und dem Know-how von mehr als 6.400 Mitarbeitern, 5.000 Partnern und 5.700 zertifizierten Entwicklern. Der Hauptsitz des weltweit tätigen Unternehmens befindet sich in Cambridge, Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter www.aveva.com.

Copyright 2023 AVEVA Solutions Limited. Alle Rechte vorbehalten. AVEVA Solutions Limited ist ein Unternehmen der AVEVA-Gruppe. AVEVA, die AVEVA-Logos und die AVEVA-Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der AVEVA-Gruppe oder ihrer Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich und anderen Ländern. Andere Marken und Produktnamen sind die Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

