Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Sonata Software, ein führendes Unternehmen für Modernisierungstechnik, gab bekannt, dass es stolz darauf ist, bei der weltweiten Einführung von Microsoft Fabric auf der Microsoft Build-Veranstaltung in Seattle, Vereinigte Staaten, dabei zu sein.Microsoft Fabric ist eine einheitliche End-to-End-Analyseplattform, die alle Daten- und Analysetools vereint, die Unternehmen benötigen. Sie ermöglicht Unternehmen, ihre Daten an einem Ort zu verwalten - mit einer Reihe von Analysefunktionen, die nahtlos zusammenarbeiten, um Daten heute in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln und die Grundlage für KI-Innovationen von morgen zu schaffen. Microsoft Fabric zeichnet sich durch seinen Multi-Cloud Data Lake namens OneLake, durchgängige Governance und Sicherheit, KI-gestützte Erfahrungen mit Copilot und eine tiefgehende Integration in Microsoft 365-Anwendungen aus.Das Team von Sonata blickt auf aufregende 6 Monate zurück, in denen es mit dem Microsoft Fabric-Team zusammenarbeitete. Die Zeit gab dem Team die Möglichkeit, das neue Paradigma der End-to-End-Analyse-SaaS-Plattform kennenzulernen, eng mit den Produktentwicklungsteams von Microsoft zusammenzuarbeiten und seine Erkenntnisse und Beiträge zu dem in der Entwicklung befindlichen Produkt zu teilen."Wir schätzen Sonata Software, unseren globalen Systemintegrations- und Technologiepartner, sehr für seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Fabric und dafür, dass er ein vertrauenswürdiger Partner bei der Modernisierung der Analytik für unsere Kunden ist", so Arun Ulagaratchagan, CVP, Azure Data.Microsoft Fabric bietet Datenintegration, Data Engineering, Data Warehousing, Data Science, Echtzeitanalysen und Business Intelligence - alles gehostet auf einer Data Lake-zentrierten SaaS-Lösung, die Ihnen eine Vereinfachung mit einer zentralen Informationsquelle ermöglicht."Wir sind sehr stolz und freuen uns über die Partnerschaft mit Microsoft bei der Einführung von Microsoft Fabric. Wir sind der festen Überzeugung, dass Fabric bahnbrechend ist in dem, was es für Kunden tun kann, die ihren globalen Datenbestand modernisieren. Wir werden eine ganze Reihe von komplementären Fähigkeiten in Form von IPs und Kapazitäten weltweit anbieten, um Kunden bei der Modernisierung ihres Datenbestands und der schnelleren Einführung dieser Plattform zu unterstützen", erklärte Rajasekhar Datta Roy, CTO, Sonata Software