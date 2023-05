Da erscheint eine Werbung für "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", die deutlich aus dem Rahmen fällt. Sie zeigt einen mittelalten, betrübten Mann. Nintendo hat eine Amazon-Rezension als Vorlage benutzt. Kürzlich erschien ein Werbetrailer für "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", der anders ist als übliche Trailer. Denn er zeigt einen betrübt wirkenden Mann, gefangen im alltäglichen grauen Trott, der erst durch "Zelda" wieder seine Entdecker- und Lebensfreude wiederfindet. So ungewöhnlich die Werbung ist, so ungewöhnlich scheint auch die Inspiration dafür gewesen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...