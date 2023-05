Peking (ots/PRNewswire) -Ein Bericht von CCTV+:Der chinesische Präsident Xi Jinping hat am Dienstag ein Glückwunschschreiben an das Forum 2023 zur Entwicklung von Xizang geschickt."Das Glück der Menschen ist das höchste Menschenrecht und die Entwicklung ist der Schlüssel zu einem besseren Leben für die Menschen", so Xi in seinem Schreiben.Seit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas im Jahr 2012 haben die Menschen in Xizang mit der starken Unterstützung der Zentralregierung und der Menschen im ganzen Land mit Entschlossenheit gearbeitet und eine Lösung für das Problem der extremen Armut gefunden, das die Region seit Jahrhunderten geplagt hat, heißt es in dem Schreiben.Xizang hat wie der Rest des Landes in jeder Hinsicht eine mäßig wohlhabende Gesellschaft erreicht, die sich durch eine lebendige und blühende Szene auszeichnet, heißt es weiter.Xi sagte, er hoffe, dass Xizang auf dem neuen Weg der fortschreitenden Modernisierung Chinas die neue Entwicklungsphilosophie an allen Fronten vollständig und getreu anwenden, die Anstrengungen zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung verstärken und sich um den Aufbau eines wohlhabenden, harmonischen und schönen neuen sozialistischen Xizang bemühen werde, das von Einheit, Zivilisation und Modernisierung getragen wird, damit die Menschen in Xizang ein besseres und erfüllteres Leben führen können.Das Forum steht unter dem Motto "Neue Ära, neues Xizang, neue Richtung: Neues Kapitel in Xizangs hochwertiger Entwicklung und Menschenrechtsschutz" wird vom Informationsbüro des Staatsrats und der Volksregierung des Autonomen Gebiets Xizang veranstaltet.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-chinesische-prasident-xi-jinping-sendet-ein-gluckwunschschreiben-an-das-forum-zur-entwicklung-von-xizang-301834833.htmlPressekontakt:pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/5518022