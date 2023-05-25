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GlobeNewswire (Europe)
25.05.2023 | 17:58
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Vivoryon Therapeutics N.V.: Vivoryon Therapeutics Launches Capital Increase by Way of an Accelerated Bookbuild Offering

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM AN OFFER FOR SALE OF, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

Vivoryon Therapeutics Launches Capital Increase by Way of an Accelerated Bookbuild Offering

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