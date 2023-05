Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Kraftpaket DELTA 2 Max: Die tragbare 2-kWh-Energiestation bietet unübertroffene Leistung sowie Komfort für zu Hause und unterwegs- Langlebige Performance: Innovative LFP-Batterien der DELTA 2 Max garantieren erstaunliche 3.000 Ladezyklen und bieten somit eine Stromversorgung von bis zu 10 Jahren- Kompatibel mit EcoFlow PowerStream - dem ersten intelligenten Balkonkraftwerk mit portabler Powerstation, das Haushalte auch nachts mit Strom versorgtEcoFlow (https://www.ecoflow.com/de?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=homepage&utm_content=PRNewswire), ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, hat heute die DELTA 2 Max (https://www.ecoflow.com/de/delta-2-max-portable-power-station?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=delta_2_max_launch&utm_content=PRNewswire) auf den Markt gebracht. Das tragbare Kraftwerk, das in den eigenen vier Wänden, im Freien und in netzunabhängigen Räumen zuverlässig mit Strom versorgt, setzt branchenweit Maßstäbe in puncto Langlebigkeit und Ladegeschwindigkeit. Mit einer Basiskapazität von 2.048 Wh, die mithilfe von zwei zusätzlichen Batterien auf 6.144 Wh erweitert werden kann, haben Nutzer die Möglichkeit, ihre Energielösungen exakt an ihren individuellen Energiebedarf anzupassen."Die DELTA 2 Max steht für unser Engagement, umweltfreundliche und hochmoderne Energielösungen anzubieten. Damit möchten wir die Bedürfnisse von Kunden erfüllen, die angesichts steigender Lebenshaltungskosten und anhaltender Energiekrisen einen energieeffizienteren und umweltbewussteren Lebensstil führen wollen", so Magda Teresa Partyka, Communications Manager Europe bei EcoFlow. "Mit ihrer Schnellladefähigkeit, ihrer beeindruckenden Lebensdauer und ihrer hohen Leistung ist die DELTA 2 Max der perfekte Begleiter."Bis zu 10 Jahre im täglichen GebrauchDie DELTA 2 Max ist mit hochwertigen LFP-Batterien ausgestattet, die aktuell die längste Lebensdauer auf dem Markt bieten. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten des Wettbewerbs, die nach 500 Ladezyklen etwa 20 Prozent ihrer Kapazität verlieren, erreicht die DELTA 2 Max diese Kapazitätsreduktion erst nach 3.000 Ladezyklen - das ist das Sechsfache. Somit liefert die innovative Powerstation bei einmaliger Verwendung pro Tag bis zu 10 Jahre lang zuverlässig Strom. Mit einer 5-Jahres-Garantie für die DELTA 2 Max sichert EcoFlow seinen Käufern zudem eine solide Investition.Branchenführendes SchnellladenMit der patentierten X-Stream-Technologie von EcoFlow bietet die DELTA 2 Max branchenweit führende Schnellladegeschwindigkeiten. Dank einer AC-Eingangsleistung von 2300 W und einer maximalen Solarleistung von 1000 W stellt die DELTA 2 Max die Energieversorgung in kürzester Zeit sicher. Mit AC-Laden dauert der Ladeprozess von 0 auf 100 Prozent nur 81 Minuten, während die Solarladung dafür lediglich 2,3 Stunden benötigt.Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit der DELTA 2 Max, mit Wechselstrom in nur 53 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufzuladen - viermal schneller als die Industrienorm. Es geht sogar noch zeitsparender: Mit AC- und Solar-Doppelladung benötigt das Kraftpaket nur 43 Minuten* für den gleichen Ladeprozess. Diese außergewöhnlich hohe Ladegeschwindigkeit macht die DELTA 2 Max zur idealen tragbaren Energiestation für die ungeplanten Momente des Lebens.Zuverlässige Energiequelle für nahezu alle GeräteDie DELTA 2 Max ist mit einem 2400-W-AC-Ausgang ausgestattet, der 99 Prozent aller Haushaltsgeräte mit Strom versorgt - darunter Haartrockner, Warmwasserbereiter, Mikrowellen und Klimaanlagen. Außerdem kann das portable Kraftwerk bis zu 13 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen, sogar während des Aufladens. Ist der X-Boost-Modus aktiviert, erhalten energieintensive Geräte von der DELTA 2 Max eine Leistung von bis zu 3100 W. Diese Vorzüge sind besonders relevant für Menschen, die nicht ans Stromnetz angeschlossen sind. Ob beim Camping oder in der freien Natur - die leistungsfähige Powerstation stellt die benötigte Energie für nahezu alle Geräte zur Verfügung.Niedrigere Energierechnungen mit EcoFlow PowerStreamDie DELTA 2 Max ist kompatibel mit dem EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk, das Solarenergie für den Hausgebrauch umwandelt und nutzbar macht. Im Einsatz mit PowerStream, der jährlich rund 1.039 kWh** Strom erzeugen kann, speichert die DELTA 2 Max überschüssige Solarenergie, die während des Tages eingefangen wird. Das vermeidet Verschwendung und hilft Bewohnern, mehr Strom zu sparen.Mit einem Gewicht von 23 kg ist DELTA 2 Max rund 30 Prozent leichter als der Branchendurchschnitt. Dadurch lässt sie sich problemlos in der Wohnung und unterwegs transportieren. Darüber hinaus arbeitet der portable Stromspeicher leise und emittiert bei einer Eingangs- oder Ausgangsleistung von weniger als 500 W einen Schallpegel bis maximal 30 dB in einem Umkreis von 50 cm. Damit ist die DELTA 2 Max angenehm leise - ideal für den Einsatz in Innenräumen.Preise und VerfügbarkeitDie EcoFlow DELTA 2 Max wird ab dem 31. Mai im EcoFlow-Shop (https://de.ecoflow.com/products/delta-2-max-portable-power-station?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=delta_2_max_launch&utm_content=PRNewswire) und über Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0C4F83WTX?maas=maas_adg_453D47A88CAF7F5FF4F3D0935DA7B9D4_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) erhältlich sein. Als Bundle zusammen mit dem trag- und kombinierbaren 400-W-Solarmodul wird die DELTA 2 Max mit einem Rabatt von 149 Euro mit einem Preis von 2.899 Euro angeboten. Einzeln schlägt die DELTA 2 Max zu einem Preis von 2.099 Euro zu Buche. Zur Erweiterung der Kapazität kann eine DELTA 2 Max Extra-Batterie separat für 1.499 Euro erworben werden.Im EcoFlow-Shop haben Nutzer vom 25. bis 31. Mai die Chance, 500 EcoCredits zu erhalten. Dazu müssen sie sich lediglich auf der Produktseite der DELTA 2 Max für den EcoFlow-Newsletter anmelden. Nach der Anmeldung bekommen sie sogar doppelte EcoCredits, wenn sie zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni die DELTA 2 Max oder eines ihrer Pakete erwerben. Die gesammelten EcoCredits können Nutzer in eine kostenlose DELTA 2 Max-Tasche eintauschen. Auf Amazon heißt es ab dem 31. Mai schnell sein: Dort haben die ersten 100 Kunden die Möglichkeit, beim Kauf der DELTA 2 Max oder eines ihrer Pakete eine kostenlose DELTA 2 Max-Tasche zu erhalten.* Die Ladezeit wird erreicht, wenn die kombinierte Solar- und Wechselstromleistung 2400 W beträgt. Die tatsächlichen Erfahrungen der Nutzer können abweichen.** Die von PowerStream pro Jahr erzeugte Strommenge basiert auf internen Tests in Deutschland. Tatsächliche Nutzererfahrungen können abweichen.Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 lokalen Einzelhändlern.Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie hier: https://de.ecoflow.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2084370/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bis-zu-10-jahre-lang-taglich-energie-ecoflow-bringt-das-tragbare-kraftwerk-delta-2-max-auf-den-markt-301834708.htmlPressekontakt:Pressekontakte - EcoFlow Magda Teresa Partyka,Communications Manager,Europe,magda.teresa.partyka@ecoflow.com; Don Dong,Global Communications Manager,don.dong@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Technology Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095227/100907126