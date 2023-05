Im Juli werden die Regierungen im Rahmen der International Maritime Organization (IMO) der Vereinten Nationen den Kurs in Richtung einer Netto-Null-Zukunft festlegen. Die Reeder haben die Mitgliedsstaaten aufgefordert, eine klare Richtung festzulegen und das Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, ehrgeiziger zu verfolgen. Die International Chamber of Shipping (ICS) ist jedoch der Meinung, dass das Wissen, wo man hin will, nur ein Teil der Reise ist, da man auch über die entsprechenden Mittel verfügen muss, um das Ziel zu erreichen.

Die International Chamber of Shipping (ICS) hat für die nächste Verhandlungsrunde der IMO ausführliche und gut durchdachte Vorschläge vorgelegt. Diese unterstützen die Entwicklung eines Global Fuel Standard als technische Maßnahme zur Verringerung der Treibhausgasintensität von Schiffskraftstoffen. Als Ziel werden 5 bis 2030 und eine aggressive Verschärfung dieses Standards nach 2030 genannt, die gemeinsam mit Branchenexperten entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass der Standard auch in der Praxis funktioniert.

Simon Bennett, Deputy Secretary General der ICS, kommentiert:

"Ein Kraftstoffstandard allein wird nicht ausreichen. Er muss durch eine radikale wirtschaftliche Maßnahme ergänzt werden, die weltweit Anreize zur Produktion und zum Einsatz von Treibstoffen mit niedrigen oder gar keinen Treibhausgasemissionen schafft, die notwendig sind, um den Übergang zu einem Netto-Null-Ziel zu beschleunigen."

"Die Schifffahrt bleibt nach wie vor der klimaschonendste Weg, um die von uns allen genutzten Güter zu transportieren, und rund 90 des Welthandels werden auf dem Seeweg abgewickelt. Effizient zu sein bedeutet jedoch nicht, dass wir nicht daran arbeiten müssen, die 3 %, die die Schifffahrt zu den weltweiten Kohlenstoffemissionen beiträgt, zu reduzieren. Wir alle müssen einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten."

Die ICS und ihre Mitglieder rechnen damit, dass die Regierungen ein Netto-Null-Ziel festlegen werden, das ein Signal an die Energieerzeuger und die Anbieter von Schiffskraftstoffen sendet und damit die Richtung vorgibt. Die ICS ist jedoch der Meinung, dass die Entscheidungen, die die Regierungen jetzt dringend treffen müssen, um das Ziel zu erreichen, viel wichtiger sind.

Simon Bennett fährt fort:

"Schiffseigner sind bereit, in einen globalen milliardenschweren Fonds einzuzahlen, der, wenn er richtig strukturiert ist, die Kostenlücke zwischen konventionellem Treibstoff und den viel teureren treibhausgasfreien Kraftstoffen verringern wird, sobald diese verfügbar sind. Der ICS "Fund and Reward"-Mechanismus ist eine gerechte Maßnahme, die außerdem sicherstellen wird, dass die Entwicklungsländer einen Teil der Milliarden Dollar, die jedes Jahr aus den Beiträgen der Schiffseigner erwirtschaftet würden, zum Aufbau der Infrastruktur der Zukunft verwenden können, während die Vorreiter einen Anreiz zum Handeln erhielten."

"Immer mehr Regierungen erkennen die Vorteile dieser Vorschläge der Industrie. Wir müssen aber sicherstellen, dass die Entwicklungsländer, die immer noch über die Auswirkungen der geringen Mehrkosten für Schiffskraftstoff auf ihre Wirtschaft besorgt sind, die Chance erkennen, die dieser IMO-Fonds bietet."

"Um die enormen Mengen an emissionsarmen und -freien Kraftstoffen wie Methanol, Ammoniak und Wasserstoff, nachhaltige Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe (sowie die Entwicklung neuer Technologien wie die Kohlenstoffabscheidung) zu erzeugen, bedarf es einer wirksamen Regulierung und sinnvoller Anreize, nicht nur der Verabschiedung eines neuen Treibhausgasreduktionsziels. Eine Marschrichtung vorzugeben ist wichtig, aber ohne die nötigen Instrumente, um dieses Ziel zu erreichen, wird sie zu einer leeren Floskel."

"Die Regierungen haben im Juli die Gelegenheit, zusammenzukommen und einen klaren und eindeutigen Kurs in Richtung einer Netto-Null-Zukunft einzuschlagen. Die Industrie hat die notwendigen Instrumente bereitgestellt, dieses Ziel zu erreichen. Ein verbindlicher Kraftstoffstandard in Kombination mit einer "Fund and Reward"-Maßnahme wird Chancen für alle eröffnen und sicherstellen, dass wir unser Ziel erreichen. Jede Reise beginnt mit einem einzigen Schritt."

