Neudefinition des Zugangs zu den Kapitalmärkten durch Ausrichtung der Marke auf die kühne Mission und die dynamische Zukunftsvision des Unternehmens

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), die führende Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, freut sich, eine Auffrischung der Unternehmensmarke bekannt zu geben, einschließlich einer kühnen visuellen Identität, die mit der Vision des Unternehmens für die Zukunft übereinstimmt. Q4 verändert die Art und Weise, wie sich die Kapitalmärkte miteinander verbinden, kommunizieren und engagieren, indem es proprietäre Plattformdaten, Echtzeit-Analysen und generative KI nutzt.

"Das neue Q4 verkörpert unsere Identität als die führende Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die alle miteinander verbindet Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite", sagt Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Unser kühner neuer Look hebt uns vom Rest des Marktes ab und repräsentiert unsere Entwicklung als Unternehmen, das sich ständig in Bewegung befindet, da wir immer wieder neue Ideen und Innovationen entwickeln, um Wirkung zu erzielen."

Q4 bringt Marktteilnehmer zusammen, indem es ein noch nie dagewesenes Maß an Zugang, Effizienz und Markteinblick bietet. Als Ökosystem für die Kapitalmärkte ist Q4 die Grundlage für den Aufbau von Engagement und Beziehungen, die den Markt intelligenter, schneller und besser informiert machen.

"Die neue Marke spiegelt unsere Vision wider, die Kapitalmärkte durch die Q4-Plattform miteinander zu verbinden und ein Ziel zu bieten, das speziell für moderne IR-Teams, die Verkäufer- und die Käuferseite entwickelt wurde", sagte Heaps. "Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir unserem Ziel verpflichtet, unseren Kunden dabei zu helfen, auf den Kapitalmärkten erfolgreich zu sein, indem wir ihnen als vertrauenswürdige Partner zur Seite stehen und weiterhin außergewöhnliche Leistungen erbringen."

Das neue Erscheinungsbild des Unternehmens können Sie auf der kommenden Jahreskonferenz des Canadian Investor Relations Institute (CIRI) vom 28. bis 30. Mai 2023 in Toronto und während der Jahreskonferenz des National Investor Relations Institute (NIRI) vom 6. bis 8. Juni 2023 in Chicago aus erster Hand erleben. Die Teilnehmer beider Konferenzen haben die Möglichkeit, neue Produktdemonstrationen kennenzulernen und so einen exklusiven Einblick in die innovativen Entwicklungen von Q4 zu erhalten. Für diejenigen, die an keiner der beiden Konferenzen teilnehmen können, sind Demos auf Anfrage unter sales@q4inc.com verfügbar.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Die Zentrale von Q4 befindet sich in Toronto, mit Büros in New York und London. Erfahren Sie mehr unter www.q4inc.com.

