DJ Lufthansa steigt über Kapitalerhöhung mit 41% bei ITA Airways

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Einstieg der Lufthansa Group bei ITA Airways ist in trockenen Tüchern. Der Airline-Konzern hat sich mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium über den Erwerb einer Beteiligung von zunächst 41 Prozent an der Fluggesellschaft geeinigt und erweitert damit seinen Zugang zum drittgrößten Airline-Markt in Europa. Die Anteile werden im Wege einer Kapitalerhöhung erworben, wie die Lufthansa Group mitteilte. Die investierten Mittel in Höhe von 325 Millionen Euro fließen ITA Airways direkt zu und werden aus liquiden Mitteln aufgebracht. Das Wirtschafts- und Finanzministerium in Rom hat sich verpflichtet, weitere 250 Millionen Euro in das Unternehmen einzubringen.

Nach Abschluss der Transaktion wird die Lufthansa die gemeinsame operative Führung von ITA Airways übernehmen und den CEO sowie ein weiteres von insgesamt fünf Verwaltungsratsmitgliedern stellen. Ein entsprechender Vertrag soll der Mitteilung zufolge in Kürze abgeschlossen werden. Der Vollzug der Transaktion steht dann vor allem unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, insbesondere der europäischen Wettbewerbsbehörde.

Die Vereinbarung sehe verschiedene Optionen zum Aufstocken der Beteiligung beziehungsweise zum vollständigen Erwerb der ITA Airways vor, teilte der Konzern weiter mit. Für wesentliche Optionen sei die Höhe des Kaufpreises abhängig von dem Erreichen der gemeinsam mit dem Ministerium vereinbarten Ziele für die Entwicklung der Nettokreditverschuldung und des EBITDA von ITA Airways.

Das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium kann seine verbliebenen Anteile mittelfristig an die Lufthansa Group verkaufen, wenn die dafür vereinbarten Finanzziele für die Nettokreditverschuldung und das EBITDA erreicht werden.

Mit dem Optionsmechanismus würden negative Effekte auf die Kapitalstruktur der Lufthansa Group auch bei einer vollständigen Übernahme weitestmöglich reduziert. Die Vereinbarung regele außerdem den Umgang mit eventuellen finanziellen Belastungen aus Rechtsstreitigkeiten, welche Alitalia betreffen.

May 25, 2023 12:07 ET (16:07 GMT)

