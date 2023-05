Mainz (ots) -



Die Show kann beginnen. Mit dem schon lange erwarteten Einstieg von Ron DeSantis ins Kandidatenrennen der Republikaner für die US-Präsidentschaft startet ein außergewöhnliches Duell. Zwar gibt es bereits einige Bewerber aus den Reihen der Grand Old Party, aber es kann eigentlich nur so sein, dass es ein Jahr lang heißt: Vergesst die anderen, es zählen nur DeSantis und Donald Trump. Auf der einen Seite der jüngere, disziplinierte und offensichtlich sehr strukturierte Kulturkämpfer mit ausgeprägter Abneigung gegen Gleichheits- und Geschlechterdebatten, gegen Abtreibungen und aufklärerische Bücher. Auf der anderen Seite der alte, chaotische, zum Kontrollverlust neigende Ex-Präsident mit all seinen Skandalen und Sex-Eskapaden, seinem Gegeifer und seinen vielen glühenden Anhängern. Es ist zu erwarten, dass sich die beiden einen Wettkampf um die schrillsten und extremsten Positionen liefern. Und dass sich die Republikaner dadurch weiter radikalisieren. Es wird wohl auch ein außergewöhnlich teurer Vorwahlkampf, mit Trumps Milliarden auf der einen Seite und dem Vermögen von Elon Musk auf der anderen. Ja, Musk, genau. Mag Twitter jetzt auch abgestürzt sein: Musk träumt bekanntlich nicht nur davon, dass wir irgendwann mit aberwitzigem Tempo durch Röhren sausen. Sondern auch davon, dass sein Kurznachrichtendienst zu einem Online-Sammelbecken für Rechte wird, das niemand ignorieren kann, gleich welcher politischen Couleur. Dafür hat er mit DeSantis sein Mittel zum Zweck gefunden. Den Nutzen werden beide haben - aber der öffentliche Diskurs in den USA dürfte weiter verrohen. Und nach dem republikanischen Duell? Joe Biden mag derzeit in Umfragen weit zurückliegen Aber wenn er sich jenseits des hitzigen Duells geschickt positioniert, könnte er im November 2024 selbst mit seinen dann fast 82 Jahren gute Chancen auf den Wahlsieg haben.



