Um sicherzustellen, dass vor dem Bildschirm wirklich ein Mensch und kein Bot sitzt, gibt es die Captcha-Abfrage. Doch die stellt seit Neuestem teilweise unlösbare Aufgaben. Captcha-Fragen können einen in den Wahnsinn treiben. Auf den ersten Blick sehen sie oft einfach aus - es müssen doch lediglich alle Kästchen angehakt werden, auf denen eine Ampel zu sehen ist. Doch Moment, was ist mit dem Pfosten, an dem die Ampel hängt? Gehört der auch dazu? Und bei Bild Nummer 3? Ist das ein Stück Ampel oder ist es doch eine normale Laterne? Ganz so offensichtlich sind die Bilder dann nämlich oft doch nicht und so passiert es, dass das System einen auch mal für einen Roboter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...