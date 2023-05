Zero100 ist eine mitgliederbasierte Organisation für Forschung und Analytik, die Führungskräfte zusammenbringt, um Wachstum, Krisenfestigkeit und Nachhaltigkeit durch die digitale Transformation der Lieferkette zu fördern

Das Advisory Board von Zero100 ist ein handverlesenes Gremium der einflussreichsten CEOs, Chief Operations Officers und Supply Chain Officers der Welt, die sich für die Beschleunigung dieser Entwicklung einsetzen

Andrea Albright, EVP Sourcing bei Walmart, wurde in das Advisory Board von Zero100 aufgenommen

Wie Zero100 heute mitteilte, ist Andrea Albright, EVP Sourcing, Walmart, in das Advisory Board von Zero100 aufgenommen worden.

"Es ist mir eine Ehre, dem Zero100-Advisory Board anzugehören. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einer Community von Führungskräften, die in allen Teilen der Wertschöpfungskette daran arbeiten, Krisenresilienz herzustellen und die Dekarbonisierung voranzutreiben", so Andrea Albright, EVP Sourcing, Walmart. "Durch unsere globale Präsenz haben wir eine einzigartige Sicht auf die Welt, und ich freue mich darauf, die Erkenntnisse von Walmart weiterzugeben und das umfangreiche Know-how zu nutzen, das die Board-Mitglieder auf unserem gemeinsamen Weg in Richtung Null-Emissionen einbringen werden."

Olly Sloboda, Chief Executive Officer bei Zero100, fügt an: "Wir sind sehr erfreut, Andrea im Advisory Board begrüßen zu dürfen. Aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung in verschiedenen globalen Führungspositionen bei Walmart, darunter auch ihre aktuelle Rolle als Leiterin der wohl einflussreichsten globalen Beschaffungsorganisation, war sie eine naheliegende Wahl, um die gemeinsame Mission des Zero100-Boards zu unterstützen. Der Aufstieg von Walmart vom kleinen Discounter zum größten Einzelhandelskonzern der Welt ist eine Geschichte mutiger Innovation und Evolution zwei unverzichtbare Fähigkeiten, die unsere Zero100-Community einsetzen muss, um die Lieferketten für Verbraucher rund um den Globus mithilfe neuer Technologien radikal neu zu gestalten."

Über Walmart

Walmart Inc. (NYSE: WMT) hilft Menschen auf der ganzen Welt, Geld zu sparen und besser zu leben jederzeit und überall in Einzelhandelsgeschäften, online und über ihre mobilen Geräte. Jede Woche besuchen rund 240 Millionen Kunden und Mitglieder mehr als 10.500 Geschäfte und zahlreiche eCommerce-Websites in 20 Ländern. Mit einem Umsatz von 611 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 beschäftigt Walmart weltweit rund 2,1 Millionen Mitarbeiter. Walmart ist nach wie vor führend in den Bereichen Nachhaltigkeit, unternehmerische Philanthropie und Beschäftigungsmöglichkeiten. Weitere Informationen über Walmart finden Sie unter corporate.walmart.com, auf Facebook unter facebook.com/walmart, auf Twitter unter twitter.com/walmart und auf LinkedIn unter linkedin.com/company/walmart. Anerkannt als vertrauenswürdigste Marke für digitale Zahlungen laut dem Brand Trust Report 2022 von Trust Research Advisory (TRA).

Über Zero100

Die weltweit einflussreichsten zukunftsorientierten Chief Operations und Supply Chain Officers arbeiten mit Zero100 zusammen, einer mitgliederbasierten Organisation für Forschung und Analytik, um die digitale Transformation der Lieferkette zu beschleunigen. Ihre Mitglieder verfolgen ein gemeinsames Ziel: den Einsatz neuer Technologien, um die Produktion, den Vertrieb und den Konsum von physischen Gütern weltweit neu zu erfinden.

Der Ansatz von Zero100 kombiniert einzigartige IP-gestützte Forschung und Daten, persönliche Veranstaltungen für Führungskräfte, individuelle Beratung und Zugang zu einer umfangreichen Community einflussreicher Denker und Stimmen innerhalb und außerhalb der Lieferkette.

Das Unternehmen ist in London (Vereinigtes Königreich) ansässig und unterhält Büros in New York (USA).

Mitglieder des Zero100-Advisory Boards

Weitere Informationen, darunter eine vollständige Liste der Mitglieder unseres Advisory Boards, finden Sie unter https://zero100.com/about-us/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523006026/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Catherine Parry

Chief Communications Officer

press@zero100.com