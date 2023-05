MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Rezession:

"Berlin, wir haben ein Problem! Es wäre äußerst hilfreich, wenn die Ampel-Minister mal für einen Moment aufhören würden zu streiten und stattdessen einen Blick in die Wirtschaftsteile der Zeitungen würfen. Dann würden sie feststellen, dass es jetzt höchste Zeit zum Regieren ist. Denn jetzt ist doch passiert, was der Kanzler immer als "Panikmache" der Opposition abtat: Deutschland steckt in der Rezession. Russlands Krieg, die teure Energie und die hohe Inflation haben Verbraucher und Firmen in die Knie gezwungen. Was das Land jetzt braucht, sind keine endlosen Debatten über neue Belastungen und noch mehr Vorschriften für Bürger und Betriebe. Mit dem Chaos um das Heizungsverbot bewirkt die Ampel das Gegenteil des wirtschaftlich Gebotenen, sie sorgt für Verunsicherung und Angstsparen von Hausbesitzern, die nicht wissen, was auf sie zukommt. Dabei sollte allen klar sein: Der Kampf ums Klima ist nur zu gewinnen, wenn die Wirtschaft dabei nicht abschmiert."/DP/jha