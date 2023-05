Der niederländische Technologiekonzern NXP Semiconductors N.V. (ISIN: NL0009538784, NASDAQ: NXPI) wird am 6. Juli 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,014 US-Dollar ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Record day ist der 14. Juni 2023. Im Januar 2023 gab der Konzern eine Erhöhung der Dividende um 20 Prozent bekannt. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern insgesamt 4,056 US-Dollar an ...

