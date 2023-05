Altium, LLC (ASX: ALU), der Weltmarktführer im Bereich Leiterplattendesign-Software, meldet den erfolgreichen Abschluss der Zertifizierung gemäß der Service Organization Control (SOC) 2 Type 2. Dieser signifikante Meilenstein unterstreicht die Entschlossenheit von Altium, in seiner cloudbasierten Plattform Altium 365 die höchsten Datensicherheits- und -integritätsstandards aufrechtzuerhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005791/de/

SOC 2 Type 2 certification underscores Altium's commitment to ensuring data availability, security, and privacy on the Altium 365 collaborative platform for electronics design. (Graphic: Altium LLC)

Der Abschluss der Prüfung und der daraufhin ausgestellte Bericht bestätigen, dass Altium die vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) umrissenen strengen Sicherheitsmaßnahmen und Branchenstandards hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit erfüllt oder übertrifft.

Das für die Cloud-Sicherheit von Altium 365 zuständige Team unter Leitung von Volodymyr Volotko, Director of Cloud Solutions, verfügt über umfangreiche Fachkenntnisse bei der Schaffung von sicheren und standardkonformen Umgebungen für Kunden von Altium 365.

"Mit dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung nach SOC 2 Type 2 bezeugen wir unser Engagement für die Aufrechterhaltung der höchsten Sicherheitsnormen", erklärte Greg Bellasis, Director of Cybersecurity. "Durch die Implementierung wirksamer Kontrollen können wir unseren Kunden versichern, dass ihr Vertrauen in Altium voll berechtigt ist."

Nach dem Abschluss der SOC 2 Type 1-Prüfung im März 2022 strebte Altium freiwillig die nächste Prüfungsstufe SOC 2 Type 2 an. Dabei ist zu bedenken, dass in SOC 2 Type 1 die Konzipierung der Sicherheitsprozesse zu einem bestimmten Zeitpunkt bewertet wird. Mit Type 2 wird dagegen die Wirksamkeit dieser Kontrollen über einen vorgegebenen Zeitraum geprüft. Die Type-1-Prüfung bestätigt die Grundlagen gut durchdachter Kontrollen, während mit der Type-2-Prüfung der Nachweis der Wirksamkeit und gleichbleibenden Betriebsfähigkeit über einen Zeitraum erbracht wird.

Altium will künftig an jährlichen Prüfungen teilnehmen, um die SOC 2 Type 2-Zertifizierung aktiv aufrechtzuerhalten und damit sein laufendes Engagement für Datensicherheit und Standardkonformität weiter zu bekräftigen.

"Die von Altium erzielte Zertifizierung nach SOC 2 Type 2, unser jüngstes AWS GovCloud-Angebot und stetige Fortschritte bestätigen unser Engagement für die Bereitstellung eines Höchstniveaus an Sicherheit, Datenschutz und Kontinuität für unsere Kunden", so Nikolay Ponomarenko, Leiter der Altium 365 Cloud Plattform. "Unsere Datenmanagementverfahren werden ständig verbessert, um Transparenz, offene Kommunikation und Rechenschaftspflicht zwischen unseren Kunden und unserem Unternehmen zu fördern und weiter in Sicherheit zu investieren."

Altium bietet ein umfassendes Trust Center, das mit einer Wissensbasis ausgestattet ist, um Nutzern beim Verständnis der Sicherheits- und Compliance-Funktionen von Altium 365 zu helfen. Weitere Informationen über SOC 2 und andere auflagenbezogene Themen finden Sie im Altium 365 Trust Center unter altium.com/trust.

Über Altium:

Altium, LLC (ASX: ALU), ein weltweit tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen San Diego, beschleunigt das Innovationstempo durch Elektronik. Seit über 30 Jahren liefert Altium Software, welche die Produktivität von Leiterplattendesignern und Elektroingenieuren maximiert. Von einzelnen Erfindern bis hin zu multinationalen Unternehmen entscheiden sich immer mehr Leiterplattendesigner und Ingenieure für die Altium-Software, um Produkte auf Elektronikbasis zu entwerfen und zu realisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005791/de/

Contacts:

Renata Lang

Product Marketing Manager, Altium LLC

renata.lang@altium.com