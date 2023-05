Köln. (ots) -



Ex-BILD-Chef Kai Diekmann blickt selbstkritisch auf seine Zeit bei der Boulevardzeitung zurück. "Wenn Sie 16 Jahre Schlagzeilen zu verantworten haben, sind ganz viele darunter, die Sie später bereuen", sagt Diekmann im Podcast "Die Wochentester" (Kölner Stadt-Anzeiger/RedaktionsNetzwerk Deutschland) im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. "Wir haben damals eine Kampagne gegen die Agenda 2010 gemacht mit Schlagzeilen, die wirklich unterirdisch gewesen sind: "Jetzt gehen sie auch noch an die Sparschweine unserer Kinder ran" oder "Mehr Haustiere ausgesetzt wegen Hartz IV"." Diekmann, der gerade ein Buch mit dem Titel "Ich war BILD" veröffentlicht hat, sagt in Bezug auf Julian Reichelt, seinen Nachfolger als Chefredakteur, der wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs entlassen wurde: "Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich froh bin, heute nicht mehr Teil dieser Tragödie zu sein. Ich hätte mir für BILD eine glücklichere Entwicklung gewünscht. Es macht mir natürlich keinen Spaß, wenn ich sehe, dass nicht über die Schlagzeilen in BILD geredet wird, sondern dass die Zeitung viel zu häufig in den Schlagzeilen selber ist." Vieldeutig antwortet Diekmann auf die Frage, ob es ihn nochmal reizen würde, BILD-Chefredakteur zu sein: "Man kriegt den Kai Diekmann aus dem Journalismus, aber wahrscheinlich den Journalismus nicht aus dem Kai Diekmann raus."



Diekmanns Aussagen sind zu hören im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo. Außerdem auf ksta.de/podcast



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5518113

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken