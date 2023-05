The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.05.2023ISIN NameCH0112933483 BERN KT. 10-23CH0367206668 VERIZON COMM. 17-23DE000HLB3RR7 LB.HESS.THR.CARRARA06B/18DE000HLB3SK0 LB.HESS.THR.CARRARA06S/18US912828R697 US TREASURY 2023US9128284S60 US TREASURY 2023DE000HLB4QQ9 LB.HESS.THR.CARRARA05Y/17XS1419869968 DP WORLD CR. 16/23 MTNUS6793451088 OKYO PHARMA LTD SP.ADR/65XS1423878591 BNP PARIBAS 16/28 FLR MTNXS2004795725 NATLBK 19/23 MTNIT0005185381 UNICREDIT 16-23 FLRUSG9328DAJ93 VEDANTA RES. 13/23 REGSUS91282CCD11 USA 21/23