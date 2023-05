Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass mehrere Abstracts zu Daten aus seinem Onkologie-Portfolio beim anstehenden Jahrestreffen 2023 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vom 2. bis 6. Juni in Chicago und beim Hybrid Congress der European Hematology Association 2023 (EHA2023), der in Frankfurt vom 8. bis 11. Juni und virtuell vom 14. bis 15. Juni stattfinden wird, präsentiert werden.

"Unsere Präsenz bei der ASCO und EHA zeigt Incytes fortlaufendes Engagement für Wissenschaft, die zu zusätzlichen, benötigten Lösungen für Krebspatienten führen kann", sagte Steven Stein, M.D., Chief Medical Officer bei Incyte. "Diese Daten verdeutlichen das Potenzial unserer Onkologie-Pipeline und heben die vielfältigen Ansätze in jenen Forschungsbereichen hervor, in denen wir für Patienten unserer Meinung nach am meisten erreichen können."

Die wichtigsten Abstracts, die bei der ASCO und EHA präsentiert werden:

Abstracts bei der ASCO

Abstracts stehen registrierten Teilnehmern auf der Plattform des ASCO-Kongresses zur Verfügung. Poster und Folien werden registrierten Teilnehmern zu Beginn der Sitzungen verfügbar gemacht.

Poster mit mündlicher Präsenation

LIMBER

Phase-1/2-Studie des Activin-Rezeptor-artigen Kinase (ALK)-2 Inhibitors Zilurgisertib (INCB000928, LIMBER-104) als Monotherapie oder mit Ruxolitinib (RUX) für Patienten mit Anämie infolge Myelofibrose (MF) (Abstract Nr. 7017. Sitzung: Hämatologische Bösartigkeiten Leukämie, Myelodysplastische Syndrome und Allotransplantat. Montag, 5. Juni, 12:30 Uhr 14:00 Uhr ET)

Poster-Präsentationen

CK0804

Offene Phase-1b-Studie zu Zusatztherapie mit CK0804 für Teilnehmer mit Myelofibrose mit suboptimalem Ansprechen auf Ruxolitinib (Abstract Nr. TPS7087. Sitzung: Hämatologische Bösartigkeiten Leukämie, Myelodysplastische Syndrome und Allotransplantat. Montag, 5. Juni, 9:00 Uhr 12:00 Uhr ET)1

Immunonkologie (IO)

Eine Phase-1/2-Studie zu Retifanlimab (INCMGA00012, Anti-PD-1), INCAGN02385 (Anti-LAG-3) und INCAGN02390 (Anti-TIM-3) Kombinationstherapie für Patienten mit soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium. (Abstrakt Nr. 2599. Sitzung: Therapeutika in der Entwicklungsphase Immuntherapie. Samstag, 3. Juni, 9:00 Uhr 12:00 Uhr ET)

Itacitinib

Rate des Zytokinfreisetzungssyndroms (CRS) und Immun-Effektorzellen-assoziierten Neurotoxizitätssyndroms (ICANS) aus Daten vom Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) für US-Studienteilnehmer (SUBJ) mit Lymphom infolge chimärischer Antigen-Rezeptor-T-Zellen (CAR-T)-Therapie (Abstract Nr. 7528. Sitzung: Hämatologische Bösartigkeiten Lymphome und chronische lymphozytische Leukämie. Montag, 5. Juni, 9:00 Uhr 12:00 Uhr ET)

LIMBER

Bromodomain und Extra-Terminaler (BET) Inhibitor INCB057643 (LIMBER-103) bei Patienten mit rezidivierender oder refraktärer Myelofibrose (R/R MF) und anderen Myeloid-Neoplasma im fortgeschrittenen Stadium: Eine Phase-1-Studie (Abstract Nr. 7069. Sitzung: Hämatologische Bösartigkeiten Leukämie, Myelodysplastische Syndrome und Allotransplantat. Montag, 5. Juni, 9:00 Uhr 12:00 Uhr ET)

EHA-Abstracts

Abstracts sind auf der Plattform des EHA2023 Congress verfügbar und werden bis zum 15. August 2023 auf Abruf bereitgestellt.

Mündliche Präsentationen

Ponatinib

PhALLCON: Eine Phase-3-Studie zu Ponatinib im Vergleich zu Imatinib für neu diagnostiziertes Ph+ALL (Abstract Nr. S110. Sitzung: Immuntherapeutische Behandlung für ALL. Freitag, 9. Juni, 8:45 Uhr 9:00 Uhr ET)2

Ruxolitinib

Ruxolitinib für pädiatrische Patienten mit behandlungsnaiver oder Steroid-refraktärer chronischer Graft-Versus-Host-Krankheit: Erste Ergebnisse aus der Phase-2-REACH-5-Studie (Abstract Nr. S245. Sitzung: SCT Clinical. Samstag, 10. Juni, 5:30 Uhr 6:45 Uhr ET)3

Poster-Präsentationen

LIMBER

Bromodomain und extra-terminaler (BET) Inhibitor INCB057643 bei Patienten mit rezidivierender oder refraktärer Myelofibrose (R/R-MF) und anderen Myeloid-Neoplasma im fortgeschrittenen Stadium: Eine Phase-1-Studie (Abstract Nr. P1055. Sitzung: Myeloproliferative Neoplasma klinisch. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)

Phase-1/2-Studie zu Activin-Rezeptor-artigem Kinase 2 (ALK2) Inhibitor Zilurgisertib (INCB000928, LIMBER-104) als Monotherapie oder mit Ruxolitinib für Patienten mit Anämie infolge Myelofibrose (Abstract Nr. P1022. Sitzung: Myeloproliferative Neoplasma klinisch. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)

Parsaclisib

Eine multizentrische, einarmige Phase-2-Studie zu Parsaclisib, ein PI3Kd-Inhibitor, bei rezidivierendem oder refraktärem follikulärem Lymphom in China: Aktualisierte Ergebnisse aus der Studie (Abstract Nr. P1099. Sitzung: Indolentes und Mantelzell-Non-Hodgkin-Lymphom klinisch. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)4

Ponatinib

Multizentrische, prospektive und retrospektive Beobachtungskohortenstudie zu Ponatinib für Patienten mit CML in Italien: Ergebnisse der Langzeitnachbeobachtung aus der OITI-Studie (Abstract Nr. P663. Sitzung: Chronische Myeloid-Leukämie klinisch. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)

Frühes zytogenetisches oder molekulares Ansprechen auf die Behandlung mit Ponatinib prognostiziert Resultate bei schwer vorbehandelten Patienten mit chronischer Myeloid-Leukämie im chronischen Stadium in PACE-Studie: 5-Jahresergebnisse (Abstract Nr. P670. Sitzung: Chronische Myeloid-Leukämie klinisch. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)3

Post-Hoc-Analyse des Patientenansprechens durch T315I-Mutationsstatus mit aktualisierten Ergebnissen der OPTIC-Studie nach 3 Jahren: Eine Studie zur Dosisoptimierung für drei Anfangsdosen von Ponatinib (Abstract Nr. P662. Sitzung: Chronische Myeloid-Leukämie klinisch. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)3

Ruxolitinib

Charakteristika und klinische Resultate für Patienten mit Polyzythämie Vera (PV), die Ruxolitinib (RUX) nach Hydroxyurea (HU) erhalten: Eine Längsschnittanalyse aus REVEAL (Abstract Nr. P1032. Sitzung: Myeloproliferative Neoplasma klinisch. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)

Fortschreiten der Krankheit und leukämische Transformation bei Patienten mit Myelofibrose (MF) mit niedrigem Risiko: Eine Analyse von MOST (Abstract Nr. P1045. Sitzung: Myeloproliferative Neoplasma klinisch. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)

Behandlungsvergleich zwischen Hydroxyurea und Ruxolitinib bei essentieller Thrombocythämie (ET): Eine paarige Kohortenanalyse (Abstract Nr. P1046. Sitzung: Myeloproliferative Neoplasma klinisch. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)

Tafasitamab

Umfassende molekulare Subtypisierung diffuser großer B-Zellen-Lymphom-Zelllinien und Assoziierung mit Tafasitamab-Aktivität (Abstract Nr. P1227. Sitzung: Lymphom-Biologie Translationale Forschung. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)

Fünfjahresstudie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Tafasitamab bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem DLBCL: Endergebnisse aus der Phase-2-L-MIND-Studie (Abstract Nr. P1138. Sitzung: Aggressives Non-Hodgkin-Lymphom klinisch. Freitag, 9. Juni, 12:00 Uhr 13:00 Uhr ET)5

Einzelheiten zu Sitzungen und Datenpräsentationen finden Sie in den Online-Programmen der ASCO (https://conferences.asco.org) und EHA2023 (https://ehaweb.org/congress).

Über Jakafi (Ruxolitinib)

Jakafi (Ruxolitinib) ist ein von der US-amerikanischen FDA zugelassener JAK1/JAK2-Inhibitor für die Behandlung von Erwachsenen mit Polyzythämie vera (PV), die resistent oder intolerant gegenüber Hydroxyurea sind, Myelofibrose (MF) bei Patienten im mittleren und Hochrisiko-Bereich, einschließlich primärer MF, Post-Polyzythämie vera MF und post-essentieller Thrombozythämie-Myelofibrose bei Erwachsenen, Steroid-refraktärer akuter GVHD bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren, sowie chronischer GVHD nach dem Nichtansprechen von ein oder zwei systemischen Therapien bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Jakafi wird von Incyte in den USA und von Novartis als Jakavi (Ruxolitinib) außerhalb der USA vermarktet. Jakafi ist eine eingetragene Marke der Incyte Corporation. Jakavi ist eine eingetragene Marke der Novartis AG in Ländern außerhalb der USA.

Über Iclusig (Ponatinib) Tabletten

Ponatinib (Iclusig) zielt nicht nur auf die native Form von BCR-ABL ab, sondern auch auf ihre Isoformen, die therapieresistente Mutationen tragen, darunter die T315I-Mutation, die sich anderen zugelassenen TKIs gegenüber als resistent gezeigt hat.

In der EU ist Iclusig zugelassen für die Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Myeloid-Leukämie (CML) in der chronischen Phase, akzelerierten Phase oder Blastenphase mit Resistenz gegenüber Dasatinib oder Nilotinib; für erwachsene Patienten mit Intoleranz gegenüber Dasatinib oder Nilotinib, bei denen eine nachfolgende Behandlung mit Imatinib klinisch nicht angezeigt ist; für erwachsene Patienten mit der T315I-Mutation oder mit Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphoblastischer Leukämie (Ph+ ALL), die gegenüber Dasatinib resistent sind; für erwachsene Patienten, die gegenüber Dasatinib intolerant sind und für die eine nachfolgende Behandlung mit Imatinib klinisch nicht angezeigt ist; oder für erwachsene Patienten mit der T315I-Mutation.

Klicken Sie hier, um die EU-Zusammenfassung der medizinischen Produkteigenschaften von Iclusig anzusehen.

Incyte verfügt über eine exklusive Lizenz der Takeda Pharmaceuticals International AG für die Vermarktung von Ponatinib in der Europäischen Union und in 29 anderen Ländern, darunter die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Norwegen, die Türkei, Israel und Russland. Iclusig wird in den USA von Millennium Pharmaceuticals, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Takeda Pharmaceutical Company Limited, vermarktet.

Über Tafasitamab (Monjuvi Minjuvi)

Tafasitamab ist eine humanisierte, Fc-modifizierte gegen CD19 gerichtete Immuntherapie. Im Jahr 2010 lizenzierte MorphoSys die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab von Xencor, Inc. Tafasitamab enthält eine XmAb entwickelte Fc-Domäne, die die Lyse von B-Zellen durch Apoptose und Immuneffektor-Mechanismen einschließlich Antikörper-abhängiger zellvermittelter Zytotoxizität (ADCC) und Antikörper-abhängiger zellulärer Phagozytose (ADCP) vermittelt.

Monjuvi (Tafasitamab-cxix) ist in den USA von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist, einschließlich DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgegangen ist, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) in Frage kommen, zugelassen. Diese Indikation ist im Rahmen einer beschleunigten Zulassung auf Basis der Gesamtansprechrate zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.

In Europa erhielt Minjuvi (Tafasitamab) eine bedingte Zulassung in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Minjuvi-Monotherapie, zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) geeignet sind.

Tafasitamab wird als therapeutische Option bei bösartigen B-Zell-Erkrankungen in einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien klinisch untersucht.

Monjuvi und Minjuvi sind eingetragene Marken der MorphoSys AG. Tafasitamab wird von Incyte und MorphoSys unter dem Markennamen MONJUVI in den USA gemeinsam vermarktet und von Incyte unter dem Markennamen Minjuvi in Europa und Kanada.

XmAb ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.

Über Zynyz (Retifanlimab-dlwr)

Zynyz (retifanlimab-dlwr) ist ein intravenös verabreichter PD-1-Inhibitor, der in den USA für die Behandlung erwachsener Patienten mit metastasierendem oder rezidivierendem, lokal fortgeschrittenen Merkelzellkarzinom (MCC) indiziert ist. Diese Indikation wurde im beschleunigten Zulassungsverfahren zugelassen, basierend auf der Tumoransprechrate und der Ansprechdauer. Die fortgesetzte Zulassung für diese Indikation kann von der Bestätigung und Beschreibung der klinischen Vorteile in Bestätigungsstudien abhängig sein.

Zynyz wird in den USA von Incyte vermarktet. Incyte schloss im Jahr 2017 eine exklusive Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit MacroGenics, Inc. für die globalen Rechte an Retifanlimab ab.

Zynyz ist eine Marke von Incyte.

Über LIMBER

Incyte ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entdeckung und Entwicklung von Therapien für Patienten mit myeloproliferativen Neoplasma (MPNs) und Graft-versus-Host-Erkrankung (GVHD). Im Rahmen des klinischen Studienprogramms LIMBER werden mehrere Monotherapie- und Kombinationsstrategien bewertet, um die Behandlung für Patienten mit MPNs und GVHDs zu verbessern und zu erweitern. Dazu gehören auf Ruxolitinib basierende Kombinationen mit BET und ALK2, neue therapeutische Optionen, einschließlich Axatilimab und neuartige Ziele wie Mutant-CALR.

Über Incyte

Incyte ist ein globales Biopharmaunternehmen mit Sitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware, das sich darauf konzentriert, Lösungen für ernsten und ungedeckten medizinischen Bedarf durch Forschung, Entwicklung und Vermarktung eigener Therapeutika zu finden. Für weitere Informationen über Incyte besuchen Sie bitte Incyte.com und folgen Sie @Incyte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hier dargestellten historischen Angaben enthalten die Aussagen in dieser Pressemitteilung, darunter Aussagen bezüglich der Präsentation von Daten aus der klinischen Entwicklungspipeline von Incyte, Aussagen darüber, ob und wann in der Entwicklung befindliche Präparate oder Kombinationen zur Behandlung von Patienten weltweit zugelassen oder vermarktet werden (zusätzlich zu den Produkten, die für bestimmte Indikationen in spezifischen Regionen bereits zugelassen sind), sowie Aussagen über das Ziel von Incyte, das Leben von Patienten zu verbessern, Vorhersagen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu zählen unvorhergesehene Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit unerwarteten Verzögerungen; mit weiterer Forschung und Entwicklung und den Ergebnissen klinischer Studien, die möglicherweise nicht erfolgreich oder unzureichend sind, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; mit der Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden in klinische Studien aufzunehmen; mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und von Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auf die klinischen Studien von Incyte und den Partnerunternehmen von Incyte, die Lieferkette, andere Drittanbieter und die Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten; mit Entscheidungen der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA und anderer Regulierungsbehörden außerhalb der USA; mit der Wirksamkeit bzw. Sicherheit der Produkte von Incyte und den Partnerunternehmen von Incyte; mit der Akzeptanz der Produkte von Incyte und den Partnerunternehmen von Incyte auf dem Markt; mit dem Wettbewerb auf dem Markt; mit den Anforderungen an Verkauf, Marketing, Herstellung und Vertrieb sowie mit anderen Risiken, die zu gegebener Zeit in den Berichten von Incyte aufgeführt sind, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht werden, einschließlich des Jahresberichts und des Quartalberichts auf Formular 10-Q für das am 31. März 2023 beendete Quartal. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

1 Von Cellenkos gesponserter Abstract

2 Von Takeda gesponserter Abstract

3 Von Novartis gesponserter Abstract

4 Von Innovent gesponserter Abstract

Von 6 MorphoSys gesponserter Abstract

