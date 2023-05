Hamburg (ots) -Drei Tage nach Saisonende der Bundesliga, zwei Tage vor dem DFB-Pokal, eine Woche nach der Investorenentscheidung der DFL - und alle Top-Entscheider der Fußballbundesligisten vor Ort. Das Timing der diesjährigen SPOBIS Conference hat es wirklich in sich.Zu Europas größtem Sportbusiness-Event, der SPOBIS Conference 2023, die am 31. Mai und 1. Juni im CCD Congress Center Düsseldorf stattfindet, werden erneut Tausende internationale Teilnehmende und gut 200 Rednerinnen und Redner erwartetet."Für uns steht immer im Vordergrund, Menschen zu verbinden und Wissen zu teilen. Für jeden der sich im Sportbusiness bewegt oder daran interessiert ist", so SPOBIS Geschäftsführer Marco Klewenhagen.Deswegen dreht sich bei der diesjährigen SPOBIS Conference auf zahlreichen Bühnen alles um die Themen, ohne die heutzutage kein sportliches Großevent und professioneller Sport mehr möglich ist: die Rechte- und Lizenzvermarktung für Medien, Sponsoren, Merchandising und die werbetreibende Wirtschaft. Egal, ob Fußball, Handball, Eishockey, Basketball, American Football oder die Formel 1: Auf der SPOBIS Conference sind nicht nur alle Bundesliga-Clubs vertreten, sondern auch viele andere Ligen und Verbände aus dem In- und Ausland. Sie diskutieren vor Ort mit Medien, Agenturen und Top-Brands und Sportrechtehaltern über Vermarktungs-, Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategien. Ein zweitägiges Programm, das in dieser Form europaweit einmalig ist.Europas größtes und bedeutendstes B2B-Event im SportbusinessEs gibt sieben Themenschwerpunkte im 80 Stunden Bühnenprogramm - von Digitalisierung und Medien bis hin zu Fußball, Vermarktung, Brands & Sponsoring, sowie Events, Venue & Technologie und Nachhaltigkeit - einem Thema, das auch im Sportbereich immer mehr an Bedeutung gewinnt.Das unterstreicht auch die Verleihung des "Award für Nachhaltigkeit im Sport (https://www.sport-nachhaltigkeit.de/)". Bereits zum zweiten Mal wird SPOBIS am Mittwochabend, 31. Mai mit Unterstützung der DFL Deutsche Fußball Liga und der HypoVereinsbank Auszeichnungen in insgesamt vier Kategorien verleihen: Athletinnen und Athlet, Verein & Verband, Unternehmen und Venue & Event.Ergänzend zum umfangreichen und hochaktuellen Bühnenprogramm, gibt es 25 Masterclasses, zahlreiche Side-Events und Networking-Veranstaltungen.Weitere Informationen zur SPOBIS Conference sowie zum Veranstaltungsprogramm finden Sie online unter: www.spobis.com/conferenceÜber die SPOBIS GmbHAls führender Anbieter von B2B-Services professionalisiert die SPOBIS GmbH seit über 25 Jahren das Sportbusiness. Durch ihr einmaliges Netzwerk und Know-how unterstützt SPOBIS alle Menschen und Organisationen der Branche, erfolgreich zu agieren. Die Stärken von SPOBIS werden in vier Geschäftsbereichen gebündelt: Conference, Club, Content und Career.Weitere Informationen: www.spobis.comDownloadsDruckfähige Bilder von Marco Klewenhagen (Format: jpg, png, Credit: SPOBIS) sowie das diesjährige SPOBIS-Conference-Logo und Keyvisual können unter diesem Link (https://sponsors-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_sponsors_de/EiVs8iYzo7NEodGG3-Pk9AIBLH8RSDGc-5-2cSGPvYJv_A?e=g6g4yc) herunterladen werden.Pressekontakt:SPOBIS GmbHJulia Wilkens - PR & Content Marketing ManagerTel.: +49 40 41 33 008 - 29E-Mail: wilkens@spobis.comOriginal-Content von: SPOBIS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82900/5518226