Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, ist mit einem starken ersten Quartal erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Umsatz- und Ergebnisanstieg in allen Regionen Die STS Group AG erwirtschaftete im Zeitraum 1. Januar bis 31. März 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 74,0 Mio. EUR nach 59,2 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Der deutliche Anstieg von 24,9 % resultiert aus Umsatzzuwächsen in allen drei Segmenten Plastics, Materials und China, getrieben durch eine anhaltende ...

