Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Dienstag, 30.05.2023- (Nr. 205) Einbürgerungen, Jahr 2022- (Nr. N031) Preisniveaus für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in ausgewählten Urlaubsländern, März 2023- (Nr. 206) Vierteljährliche Verdiensterhebung (Nominallohn-/ Reallohnindex), 1. Quartal 2023- (Nr. 22) Zahl der Woche zum Internationalen Kindertag am 01.06.: Kinderanteil an der Bevölkerung in Deutschland und der EU, Jahresbeginn 2022Mittwoch, 31.05.2023- (Nr. 207) Außenhandelspreise, April 2023- (Nr. 208) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), April 2023- (Nr. 209) Entwicklung der Tarifverdienste (Tarifindex), 1. Quartal 2023- (Nr. 210) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Mai 2023 (im Laufe des Tages)Donnerstag, 01.06.2023- (Nr. N032) 75 Jahre Statistisches Bundesamt: Historische Zeitreihen zu BIP-Wachstum und Transformation der Wirtschaft, Rezessionen und Inflation, Jahre 1950-2022- (Nr. 211) Auswirkungen der Mindestlohnanpassung auf 12 Euro, Oktober 2022- (Nr. 212) Einzelhandel (Umsatz), April 2023Freitag, 02.06.2023- (Nr. 213) Abfallaufkommen in Deutschland, Jahr 2021- (Nr. 214) Tarifbindung, Jahr 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html