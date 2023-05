Mainz (ots) -Alle wollen den Klimawandel bekämpfen, die nötigen Daten und Fakten dazu liegen längst auf dem Tisch. Dennoch streitet die Menschheit darüber, wie der Kampf um die Erderwärmung gewonnen werden kann. "planet e." stellt vier Maßnahmen vor, die aktuell diskutiert werden, um die bedrohlichen Entwicklungen abzubremsen. In der ZDFmediathek sind die vier Filme ab Freitag, 26. Mai 2023, 09.00 Uhr, abrufbar. Eine zusammenfassende Dokumentation ist am Sonntag, 28. Mai 2023, um 15.45 Uhr, im ZDF zu sehen.Die Themen:Ist Heizen mit Holz umweltfreundlich?Ist Ökostrom besser als konventioneller?Löst Wasserstoff die Energieprobleme?Können wir mit Klimasiegeln nachhaltig konsumieren?Stimmt das tatsächlich oder handelt es sich eher um Augenwischerei? Die "planet e."-Filme gehen den Aussagen kritisch auf den Grund - mit überraschenden Ergebnissen.KontaktBei Fragen zu "planet e." erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/planete) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/planet-e-kampf-ums-klima)Hier finden Sie die vier "planet e."-Filme zu den Maßnahmen gegen den Klimawandel in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/themenschwerpunkt-kampf-ums-klima-100.html)Hier finden Sie die zusammenfassende "planet e."-Dokumentation zu den Maßnahmen gegen den Klimawandel in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-kampf-ums-klima-100.html?)Hier finden Sie die "planet e."-Dokumentationsreihe in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5518294