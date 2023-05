Die AeroVironment-Aktie zieht normalerweise keine große Aufmerksamkeit auf sich. In letzter Zeit hat es das Unternehmen kaum in die Schlagzeilen geschafft, doch trotzdem zeigt die Aktie einen beeindruckenden Aufwärtstrend. Dieser Trend lässt die Kurse seit Jahresbeginn um 27% steigen, und vor kurzem überquerten die Bullen sogar die magische Grenze von 100 Euro. In kurzer Distanz liegt nun der Rekordwert bei 105 ...

