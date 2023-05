Koblenz (ots) -Finanziert aus dem Sondervermögen erhält die Marine einen Simulator für das Seefernaufklärungs- und U-Boot-Jagdflugzeug P-8A Poseidon. Ein entsprechender Vertrag wurde am 25.05.2023 von der Präsidentin des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) unterzeichnet; der sogenannte "Weapon System Trainer" wird im Rahmen des Foreign-Military-Sales (FMS) Verfahrens beschafft. Durch die Unterzeichnung ist die US-Regierung - vertreten durch die US Navy - ermächtigt, für Deutschland einen entsprechenden Vertrag mit der Firma Boeing u.a. zur Beschaffung des Simulators abzuschließen.In dem Simulator kann die gesamte Luftfahrzeugbesatzung zukünftig unterschiedliche Einsatztaktiken trainieren sowie Aus- und Fortbildung betreiben. Der neue Simulator steigert somit die Fähigkeiten der Marineflieger im Rahmen der Seefernaufklärung und U-Boot-Jagd, ohne dabei auf kostenintensive Flugstunden zurückzugreifen. Neben dem Simulator werden bei dieser Beschaffung auch weitere Ausbildungsmittel, benötigte Software und erforderliche Unterstützungsleistungen beauftragt.Der Simulator soll dem Marinefliegergeschwader 3 "Graf Zeppelin" in Nordholz im Jahr 2027 zur Verfügung stehen. Der Beschaffungswert beläuft sich auf rund 180 Millionen Euro.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und Informations-ZentrumFerdinand-Sauerbruch-Straße 156073 KoblenzTel. +49 (0) 261 400-12821Fax +49 (0) 261 400-12822E-Mail: pizain@bundeswehr.orgwww.bundeswehr.deOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/5518379