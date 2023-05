Berlin (ots) -Auf der Fachmesse Intersolar, die im Juni in München beginnt, werden zum ersten Mal die potenziellen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz zur Optimierung der Energieproduktion und der Solarpaneel-Sicherheit aufgezeigt.An den von Suntrack organisierten Tagungen zu den Themen Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Big Data Analytics werden über 20 anerkannte Fachleute teilnehmen.Vom 14. bis 16. Juni 2023 präsentiert Suntrack® (https://suntrack.p4q.com/), der weltweit größte Anbieter von Nachführsystemen in der Solarindustrie, auf der Intersolar in München an seinem Stand (Halle A6, Stand 310) eine Vortragsreihe zu technischen Aspekten der Branche mit Gastrednern."Für uns ist es ganz wichtig, einen Raum zu haben, in dem wir unsere technischen Kompetenzen teilen und unseren bestehenden und potenziellen Kunden interessante Inhalte bieten können. Dieses Jahr zeigen wir auf der Intersolar bahnbrechende Technologie an diesem Markt, die von Big Data Analytics und Machine Learning gespeist wird" erläutert Noemí Pérez, Commercial Director der "P4Q Group (https://www.p4q.com/) - der Dachkonzern von Suntrack.Im Tagungsprogramm der Intersolar wird Suntrack über die neuesten Trends in der Solarindustrie, wie Agitracker-Systeme, optimierte Algorithmen für die Nachführungsleistung (3D Backtracking, Overcast und/oder iStow), Cybersecurity und Big Data sprechen.Mittwoch, 14.06. Halle A6, Stand 310!- 11:00 Uhr: New Product Launch!- 15:00 Uhr: Suntrack Services from Commissioning to Big Data Analytics- 17:00 Uhr: Afterwork & NetworkingDonnerstag, 15.06. Halle A6, Stand 310!- 10:00 Uhr: Efficiency & Security Improvement Algorithms (3D Backtracking, Overcast & iStow)- 11:00 Uhr: Cybersecurity in Solar Plants- 14:00 Uhr: Creating Robust Communications in Solar Plants with DIGI- 15.00 Uhr: Discovering latest developments in Agritracker ControllersFreitag, 16.06. Halle A6, Stand 310!- 11:00 Uhr: Suntrack Monitoring Flow with AWSÜber SuntrackP4Q Electronics (https://www.p4q.com/), der Dachkonzern von Suntrack® (https://suntrack.p4q.com/), ist seit 1999 auf die Konstruktion und Fertigung elektronischer Produkte und Systeme für stark nachgefragte Industrien spezialisiert. Aus dem Mix von Innovation und Know-how und dem wirksamen Einsatz der umfassenden Erfahrung von P4Q in HW- und SW-Entwicklung entstand unsere Suntrack® (https://suntrack.p4q.com/)-Produktlinie, die flexibelste und zuverlässigste einachsige Nachführungslösung der Branche."Über 25 GW installierte Leistung und über 650.000 elektronische Nachführungssysteme in 1.150 Solaranlagen"Mit ihrer robusten Bauweise und einem strengen Prüfverfahren profitieren Suntrack-Produkte außerdem von einem 100%-kontrollierten Produktionsverfahren unter Nutzung der modernsten Fertigungstechnologien. Suntrack ist ein bewährter Partner für die Internationalisierungsstrategien von Marktführern in der Branche. Diese unterstützen wir durch unsere drei Fertigungsstandorte in Spanien, den USA und China sowie sechs Kundenservice- und Reparaturzentren, um zeit- und ortsnahe Wartung und Instandhaltung für Solaranlagen zu garantieren."Wir streben danach, unsere gemittelten Gesamtenergieerzeugungskosten (Levelized Cost of Energy-LCOE) zu reduzieren, indem wir kostenwettbewerbsfähige Produkte mit Tools zur schnellen Inbetriebnahme anbieten, die Installationskosten senken, sowie verschiedene Instandhaltungs- und Betriebsleistungen über die Lebenszeit der Solaranlagen bereitstellen", erläutert Suntrack.Dazu bietet P4Q Electronic Manufacturing Services (EMS) für stark nachgefragte Branchen wie Schienenverkehr, Automotive sowie die Verarbeitende Industrie. In den letzten Jahren hat sich der P4Q Konzern zunehmend auf die Diversifizierung seiner Geschäftstätigkeit konzentriert und mit seiner Qassay® (https://www.qassay.com/)-Marke ein vertikal integriertes Unternehmen im Gesundheitssektor gegründet. Hauptziel von Qassay® ist es, dank seiner neuartigen Schnelltestreader, die die Krankheitsdiagnose erleichtern, die Verbreitung hochpräziser Tests in der ganzen Welt zu fördern.Pressekontakt:Eduardo Iracheta,Communications Manager bei P4Qeiracheta@p4q.com+34 660083108Original-Content von: Suntrack, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170109/5518392