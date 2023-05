FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 970 (940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS HYDROGENONE CAPITAL GROWTH WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 94 PENCE - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1625 (1600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SABRE INSURANCE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 153 (93) PENCE - CITIGROUP CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 160 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MARSHALLS GROUP TARGET TO 356 (375) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PERSIMMON TARGET TO 1212 (1267) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2727 (2522) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TAYLOR WIMPEY TARGET TO 130 (128) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 778 (724) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 180 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 420 (415) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 810 (870) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES YOUNG & COS BREWERY TARGET TO 1360 (1260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN STARTS FD TECHNOLOGIES WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 2500 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES RIO TINTO TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 5800 PENCE - RBC CUTS HALFORDS GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 220 (230) PENCE - RBC RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 525 (475) PENCE - 'OUTPERFORM'



