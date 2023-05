Idstein (ots) -Motorola Solutions (https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html), weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen, hat angekündigt, City of London Police (https://www.cityoflondon.police.uk/) mit VB400 (https://www.motorolasolutions.com/de_xc/video-security-access-control/body-worn-cameras/vb400.htmltabproductinfo) Bodycams auszustatten."Ziel unserer täglichen Arbeit ist es, Bürgern, Besuchern und Pendlern der britischen Hauptstadt bestmögliche Sicherheit zu bieten", so Superintendent Neal Donohoe, City of London Police. "Die neuen Bodycams von Motorola Solutions werden uns objektives Videomaterial von Vorfällen liefern, um die Transparenz zwischen Bürgern und Einsatzkräften weiter zu erhöhen."Die Polizeibehörde der Londoner City ist für die Ausstattung ihrer Beamten mit zukunftsweisenden Technologien bekannt, die sie bei ihrer Arbeit in der britischen Hauptstadt unterstützen, in der sich täglich rund 8.000 Einwohner und 513.000 Pendler bewegen.Die neuen Bodycams inklusive Beweissicherungssoftware fügen sich nahtlos in die bereits bestehenden Arbeitsabläufe der Polizei ein. Dazu gehört die Integration mit der mobilen Polizei-App Pronto, mit Hilfe derer Beamte auf eine Reihe von Daten von unterwegs aus zugreifen und Videomaterial mit anderen Informationen über Vorfälle abgleichen können. Durch die Verbindung der Bodycam, mit einer Vielzahl von Sensoren, wird die Aufzeichnung bei kritischen Ereignissen weiter automatisiert, beispielsweise wenn ein Beamter die Notruftaste an seinem MXP600 TETRA-Funkgerät drückt.Nach Schichtende stellen die Beamten ihre Bodycams in die Ladestation, um die Aufnahmen des Tages automatisch in die VideoManager-Software (https://www.motorolasolutions.com/de_xc/video-security-access-control/body-worn-cameras/videomanager.htmltaboverview) zur Verwaltung digitaler Beweismitteln hochzuladen. Der VideoManager speichert die Daten im Land und ordnet sie mit Zeit-, Datums- und Ortsangaben sowie den von den Beamten gemeldeten Daten zu den Vorfällen."Wir sind stolz darauf, City of London Police mit unseren integrierten Sicherheitslösungen zu beliefern, die ihnen dabei helfen, sich ein umfassendes Lagebild zu verschaffen und die Sicherheit im Einsatz zu erhöhen", sagt Fergus Mayne, Country Manager für Großbritannien und Irland bei Motorola Solutions. "Die Verfügbarkeit von Informationen hilft Beamten, effizienter zu arbeiten und fundierte Entscheidungen zu treffen sowie die Transparenz von Einsätzen zu erhöhen."Über Motorola SolutionsMotorola Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikations- und Analyse-Lösungen. Die Technologien mit Fokus auf sicherheitskritische Kommunikation, Videosicherheit und Zugangskontrolle, Leitstellen-Software, unterstützt von Managed- und Support-Services, machen Städte sicherer und Unternehmen erfolgreicher. Mit seinen Innovationen bietet Motorola Solutions zukunftsweisende Lösungen für die Sicherheit im öffentlichen und nichtöffentlichen Raum. Weitere Informationen unter www.motorolasolutions.de.Pressekontakt:Susanne StierMotorola SolutionsMobil: +49 (0)1726161773Susanne.Stier@motorolasolutions.comOriginal-Content von: Motorola Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111074/5518423