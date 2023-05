Hannover (ots) -Die Australier sind bekannt für ihre Vorliebe für ausgefallene Festivals. Wer den roten Kontinent bereist und die Möglichkeit hat, an einer der skurrilen Veranstaltungen teilzunehmen, sollte das unbedingt tun: Der Fun-Faktor ist riesig und gleichzeitig vermitteln die schrägen Events einen guten Einblick in die australische Mentalität. Australia Unlimited, der Spezialist für Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee, präsentiert die skurrilsten Festivals und Reisen, auf denen sie besucht werden können.Henley on Todd RegattaEs ist die einzige trockene Regatta der Welt. Denn das Bootsrennen findet in einem ausgetrockneten Flussbett statt. Die Teilnehmer der Henley on Todd Regatta rennen in selbstgemachten Booten ohne Boden um die Wette und "bekämpfen" sich mit Wasserschläuchen und Mehlbomben. Das verrückte Festival findet seit den 60er Jahren jedes Jahr am dritten Samstag im August in Alice Springs, Northern Territory, statt. Nächstes Mal am 19. August 2023.Reisetipp von Australia Unlimited:- 14 Tage Die ultimative Reise nach Australien (https://www.australia-unlimited.de/reiseangebot/14-tage-die-ultimative-reise-nach-australien/)Chinchilla Melon FestvialMit Essen spielt man nicht - doch in Chinchilla. Die Kleinstadt in Queensland ist bekannt als Wassermelonen-Hauptstadt und darum dreht sich auch alles beim alle zwei Jahre stattfindenden Foodfestival. Besonders lustig ist das Battle, bei dem die Teilnehmer mit Melonen als Skier über eine eingeseifte Piste gezogen werden. Eine rutschige und matschige Angelegenheit wie bei vielen der anderen Spiele auch. Essensverschwendung gibt es bei dem Festival nicht, denn es werden nur ausgemusterte Wassermelonen für die Wettkämpfe genutzt. Das nächste Chinchilla Melon Festival findet am 13. Februar 2025 statt.Reisetipp von Australia Unlimited:- 15 Tage Die Ostküste Australiens ab Brisbane (https://www.australia-unlimited.de/reiseangebot/15-tage-die-ostkueste-australiens-ab-brisbane/)Dark MofoMystisch geht es zu beim zweiwöchigen Dark Mofo Festival in Horbart auf Tasmanien. Das Fest, bei dem die südliche Wintersonnenwende gefeiert wird, befasst sich mit jahrhundertealten Ritualen und polarisiert mit seiner ungewöhnlichen Aufmachung. Es gibt multi-mediale Kunstinstallationen, Theateraufführungen, Konzerte und Ausstellungen, die sich mit den Themen Dunkelheit und Licht, Geburt, Tod und Erneuerung beschäftigen sowie einen Umzug, bei dem Dämonen vertrieben werden. Beim traditionellen Nacktbaden am kürzesten Tag des Jahres springen mehr als tausend Menschen im Morgengrauen ins eiskalte Wasser eines Flusses. Australien-Urlauber können das bizarre Dark Mofo Festival vom 8. bis 22. Juni 2023 besuchen.Reisetipp von Australia Unlimited:- 11 Tage Die Ostküste von Tasmanien (https://www.australia-unlimited.de/reiseangebot/11-tage-die-ostkueste-von-tasmanien/)TunaramaDas Festival, das dem Thunfischfang gewidmet ist, findet jedes Jahr über den australischen Nationalfeiertag (26. Januar) in Port Lincoln in South Australia statt. Es wird Seafood serviert und die Einwohner messen sich in zahlreichen Wettkämpfen - vom einhändigen Garnelenschälen über Wassermelonen-Wettessen bis hin zum Stehpaddeln. Das größte Spektakel ist der "Tuna Toss". Bei der Weitwurf-Challenge werden bis zu zehn Kilogramm schwere Plastik-Thunfische geworfen. Das nächste Tunarama Festival empfängt Besucher vom 25. bis 27. Januar 2024.Reisetipp von Australia Unlimited:- 20 Tage Highlights Südaustralien (https://www.australia-unlimited.de/reiseangebot/20-tage-suedaustralien-mit-den-highlights-melbourne-great-ocean-road-kangaroo-island-und-adelaide/) 