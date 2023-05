FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Glencore nach einem Kreise-Bericht über eine mögliche Fusion von Viterra mit dem US-Wettbewerber Bunge auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 Pence belassen. Sie sei schon länger der Ansicht, dass der mittelfristige Plan darin bestehe, durch einen Ausstieg aus dem Agarhandels-Joint-Venture Werte zu schaffen, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bergbaukonzern und Rohstoffhändler habe bereits 2017 entsprechende informelle Gespräche mit Bunge geführt, erinnerte er./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2023 / 06:51 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00B4T3BW64

