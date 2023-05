München (ots) -Unterföhring, 26. Mai 2023. Während die verbliebenen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen gestern Abend auf ProSieben ein actionreiches Unterwassershooting absolvierten, auf einem fahrenden LKW liefen und in einem Club in Las Vegas tanzten, war auch Werbekunde Emmi CAFFÈ LATTE mit dabei - und zwar virtuell. Neben einem Digital-Sponsoring, Product Placements und einem umfangreichen Lizenzrechte-Deal realisierte die Eiskaffee-Marke in Zusammenarbeit mit der Seven.One AdFactory ein virtuelles Placement, um ihre Produktinnovation in Szene gesetzt zu sehen.Hierfür ließ Emmi CAFFÈ LATTE ihre neueste Eiskaffee-Sorte Popcorn nachträglich virtuell in das Setting der Model-Show integrieren und sorgte damit während der Ankunft in Las Vegas für erfrischende Koffein-Kicks."In dieser Staffel setzen wir der ohnehin schon starken Markeninszenierung von Emmi CAFFÈ LATTE nun das KI-Krönchen auf. Mit dem virtuellen Placement bei,Germany's Next Topmodel' ist es uns gestern zur Prime Time gelungen, die neue Eiskaffee-Kreation unseres Werbekunden über mehrere Szenen erneut aufmerksamkeitsstark sichtbar werden zu lassen - und das ohne lange Vorläufe oder aufwändige Produktionen", erklärt Tom Schwarz, Geschäftsführer der Seven.One AdFactory.Katharina Enzmann, Head of Marketing bei Emmi Deutschland ergänzt: "Mit,Germany's Next Topmodel' haben wir für uns eine ideale Plattform gefunden, um die Bekanntheit unserer neuesten Sorte Emmi CAFFÈ LATTE Popcorn effektiv zu steigern. Beides ist Kino vom Feinsten und begeistert vor allem die jüngeren Zielgruppen. Mit dem virtuellen Placement konnten wir unser neuestes Produkt nun noch einmal visuell ins Gedächtnis der Zuschauer:innen rufen."Darüber hinaus war Emmi CAFFÈ LATTE in der aktuellen "Germany's Next Topmodel"-Staffel bereits mehrfach zu sehen. Beim großen Emmi CAFFÈ LATTE Casting suchte die Eiskaffee-Marke für ihre Produktinnovation ein neues Markengesicht und ließ die Kandidatinnen mit Popcorn-Eimern bei einem Trampolin-Shooting antreten. Mit Model Selma wird die neue Eiskaffee-Kreation nun im Rahmen einer Promotionlizenz im Handel, Online, auf Social Media sowie im Print beworben. Außerdem können sich die Models während der gesamten Staffel backstage bei Fotoshootings mit Produkten aus dem Emmi CAFFÈ LATTE Kühlschrank erfrischen.Pressekontakt:Kristina SchreiberPR Manager Communications & PRStrategy, Digital & Sales Seven.One Entertainment GroupMobile: + 491511 898 7012email: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: SevenOne AdFactory, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76507/5518467