Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Coway Environmental Technology Research Institute als Labor mit CSA-qualifizierten Gutachtern für elektronische und elektrische Sicherheitstests anerkanntCoway Co., Ltd., die "Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass sein FuE-Center in Seoul, das Environmental Technology Research Institute, das Zertifikat Witnessed Manufacturer's Testing for Certification von CSA erhalten hat. Coway ist jetzt offiziell ein Labor mit CSA-qualifizierten Gutachtern.CSA Group ist eine global tätige Organisation, die sich der Sicherheit, dem sozialen Wohl und der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Sie ist weltweit führend bei der Entwicklung von nordamerikanischen Normen sowie bei Produkttests, Inspektionen und Zertifizierungen. CSA Group ist auch ein national anerkanntes Testlabor (NRTL) in den Vereinigten Staaten sowie von Standards Council of Canada (SCC) akkreditiert, das in Kanada für Normen und Akkreditierungen zuständig ist. CSA Group bietet eine Zertifizierung für mehr als 360 Kategorien von CSA/ANSI/IEC/UL-Normen in Bezug auf eine breite Palette von Produkten, darunter elektronische und elektrische Produkte.CSA evaluiert die analytischen Fähigkeiten des Testlabors nach strengen Bewertungskriterien und erteilt die ausgewiesene Qualifikation.Nach einer rigorosen Bewertung der analytischen Fähigkeiten des Testlabors nach strengen Bewertungskriterien hat die CSA Group dem FuE-Center von Coway das WMTC-Zertifikat zur Erfüllung internationaler Standards als Testlabor für Produktsicherheit verliehen. Die Zertifizierung ermöglicht es Coway, neue Produkte innerhalb seines eigenen FuE-Centers zu testen."Unsere Qualifikation als Labor mit CSA-qualifizierten Gutachtern zeigt, dass das hauseigene Testsystem von Coway die höchsten globalen Anforderungen erfüllt und ermöglicht es uns, in kürzerer Zeit CSA-Zertifizierungen auf dem nordamerikanischen Markt zu erhalten", sagte Park Chan-Jeong, Leiter des Coway Environmental Technology Research Institute. "Auch in Zukunft werden wir unseren Kunden zuverlässige Produkte bieten und gleichzeitig zur Produktsicherheit als umfassendes globales Testlabor für Sicherheitszertifizierungen beitragen."Zusätzlich zur CSA-Qualifikation wurde Coway Environmental Technology Research Institute von vielen anderen Zertifizierungsstellen für seine Test- und Analysefähigkeiten ausgezeichnet. Dazu gehören die Zulassung als designiertes TÜV-SÜD-Testlabor, TSP (Technical Service Provider) von WQA (Water Quality Association), ein internationales Testlabor mit Akkreditierung von KOLAS (Korea Laborakkreditierungssystem) und eine Kontrollagentur für Trinkwasserqualität durch das Umweltministerium von Südkorea.Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen hat sein Engagement für Innovation mit preisgekrönten Produkten, Hausgesundheitsexpertise, einem konkurrenzlosem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit unter Beweis gestellt. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es die Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage seines Geschäftserfolgs in Korea beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.