Köln (ots) -Die RTL 'Offensive Line': Frank Buschmann, Patrick Esume, Adrian Franke, Markus Kuhn, Mitja Lafere, Nadine Nurasyid, Florian Schmidt-Sommerfeld, Jan Stecker, Mona Stevens, Sebastian Vollmer, Alex von Kuczkowski, Björn Werner und Jana Wosnitza- Mindestens zwei Spiele pro Woche live bei RTL & NITRO im Free-TV- Umfangreiches crossmediales Paket u.a. mit neuem NFL-Radio-Stream- Neue Formatwelt "TOGGO Touchdown" mit wöchentlichem Magazin bei SUPER RTLIm Rahmen eines spektakulären, von Jan Köppen moderierten Presse-Events im Frankfurter Stadion, dem Standort der diesjährigen Germany Games, hat RTL Deutschland am heutigen Freitag die Planungen für die erste Spielzeit als exklusiver Free-TV-Partner der NFL vorgestellt. Ab dem Start der Regular Season der US-Profiliga im September 2023 steht die RTL-Primetime mit bis zu zwei Spielen live am Sonntag ganz im Zeichen von American Football. Zum Team, das die Live-Partien im Free-TV und auf RTL+ präsentiert, gehören neben den bereits bekannten Experten und Moderatoren Markus Kuhn, Jan Stecker, Sebastian Vollmer und Alex "Kucze" von Kuczkowski auch Frank Buschmann, Patrick Esume, Adrian Franke, Mitja Lafere, Nadine Nurasyid, Florian Schmidt-Sommerfeld, Mona Stevens, Björn Werner und Jana Wosnitza.Die NFL wird bei RTL Deutschland crossmedial erlebbar. Neben den Live-Spielen der Preseason im August bei NITRO und der Regular Season ab September bei RTL, NITRO und auf RTL+ wird es unter anderem Streaming- und Digital-Inhalte rund um American Football, Fan-Events, einen neu konzipierten NFL-Radio-Stream sowie umfangreiche Content-Angebote für Kinder geben. Eine zentrale Rolle nimmt dabei die neu geschaffene Formatwelt "TOGGO Touchdown" ein, die plattformübergreifend kindgerechte Football-Inhalte bietet. Als Moderator wird Florian Ambrosius immer samstags das gleichnamige TV-Magazin bei SUPER RTL präsentieren. Bei NITRO wird es ab dem Spätsommer ebenfalls wöchentlich ein NFL Highlight-Magazin geben.Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Mit der Primetime am Sonntag beim Marktführer RTL bieten wir American Football die größtmögliche Bühne, die dieser mitreißende Sport verdient. Gleichzeitig werden wir als crossmediales Powerhaus die NFL auf allen Plattformen für alle Fans und Neuentdecker erlebbar machen. Besonders freue ich mich, dass wir mit unserer tollen 'Offensive Line' jede Menge erstklassige Expertise und viel Leidenschaft für American Football an Bord haben. Das wird großes Teamplay und beste Unterhaltung für alle."Ausführliche Informationen zum Content-Angebot von RTL Deutschland, dem künftigen NFL-Team sowie weiteres Bildmaterial finden Sie hier.