FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach der Berichtssaison der europäischen Kapitalgüterbranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Nach einem besser als erwarteten ersten Quartal und auch besseren Aussichten für fast alle Branchenunternehmen sorgten Auftragsbestände in Rekordhöhe weiter für eine gute Sichtbarkeit auf das restliche Jahr. 2024 allerdings dürften die Risiken steigen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schneider-Aktie zähle angesichts ihrer Hebelwirkungen für langfristige Themen wie Elektrifizierung, Energieeffizienz, Automatisierung und Digitalisierung zu seinen "Key Stock Picks"./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 17:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken