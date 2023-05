DJ Sprecher: Scholz fühlte sich bei Vorfall "zu keiner Zeit bedroht"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Vorfall am Frankfurter Flughafen vom Mittwochabend, als ein Mann auf ihn zugestürmt war und ihn umarmt hatte, nach Angaben eines Sprechers nicht als Bedrohung empfunden. "Die Begegnung und Umarmung am Frankfurter Flughafen ... hatte der Bundeskanzler tatsächlich so nicht geplant", sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Von daher war es überraschend für ihn, aber es ist in der konkreten Situation kein großer Vorfall gewesen", hob Büchner hervor. "Der Bundeskanzler hat sich auch zu keiner Zeit bedroht gefühlt."

Eine Äußerung gegenüber Scholz sei nach seiner Kenntnis nicht erfolgt. Über den "kurzen physischen Kontakt" habe es seines Wissens "keinen Austausch" gegeben. Natürlich stellten sich jetzt Fragen rund um den Vorfall. "Die werden sorgfältig aufgeklärt." Wie die Bild-Zeitung berichtete, schloss sich der Mann unbemerkt dem Konvoi des Kanzlers auf dem Weg von der Europäischen Zentralbank zum Flughafen an und passierte die Sicherheitsabsperrung. Als Scholz sein Auto verließ, stürmte der Mann demnach auf ihn zu, schüttelte ihm die Hand und umarmte ihn. Büchner nannte dazu keine Details. "Im Wesentlichen ist das, wie das die Bild-Zeitung dargestellt hat, korrekt", sagte er.

Innenministeriumssprecher Sascha Lawrenz nannte den Vorfall bei derselben Pressekonferenz "inakzeptabel". Man nehme diesen "sehr ernst". Ziel der nun erfolgenden Aufarbeitung sei, "dass sich solch ein Geschehen nicht wiederholen kann". Wer für den Fehler verantwortlich sei, könne man derzeit nicht sagen. "Wir klären den Vorgang auf, nach Aufklärung ist es wahrscheinlich möglich, eine Aussage zu treffen, wo da der Fehler war", sagte er. Aussagen über die beteiligte Person lehnte der Sprecher unter Verweis auf ein laufendes Verfahren der zuständigen Staatsanwaltschaft ab.

May 26, 2023 06:10 ET (10:10 GMT)

