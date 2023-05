Oy-Mittelberg (ots) -Ob Joggen, Wandern oder Radeln: Jetzt lockt das Frühjahr raus in die Natur. Doch nicht nur das Fahrrad oder die Schuhe, auch Muskeln und Gelenke wollen gut gepflegt werden. Naturreine ätherische Öle, kombiniert mit wertvollen Bio Pflanzenölen und -wässern, schützen und regenerieren strapazierte Haut rund um Muskulatur und Gelenke. Wohltuende Massagen helfen bei Verspannungen, Schwellungen oder Überlastung. Besonders praktisch sind die naturreinen Essenzen als gebrauchsfertige Mischungen - und sollten deswegen in keinem Wanderrucksack und keiner Satteltasche fehlen.Der Körper kann nach dem Winter und bei fortwährender Untätigkeit regelrecht "eingerostet" sein. Deswegen müssen die Gelenke erst wieder ans Laufen oder andere sportliche Aktivitäten gewöhnt werden. Anwendungen mit kraftvollen ätherischen Ölen, kostenbaren Pflanzenölen und leichten Pflanzenwässern können dabei wirkungsvoll unterstützen und begleiten, indem sie strapazierte Haut pflegen und nach der Belastung durch gezielte Massage zur Regeneration von Muskeln und Gelenken beitragen.Sicher ist: Von Bewegung, besonders im Freien, profitieren nicht nur Herz und Kreislauf, sondern auch Geist und Seele. "Sport sorgt durch die Ausschüttung von Glückshormonen für mehr Gelassenheit, innere Balance und allgemeine Zufriedenheit. Duftende ätherische Öle, sei es als sanfte Massage oder zur unterstützenden Pflege unterwegs eingesetzt, sind dabei natürlich wirksame Begleiter", sagt Tamara Horak, Produktmanagerin beim Bio-Pionier Primavera aus dem Allgäu.Unterstützung für einen aktiven KörperDie Produkte der Aktivwohl-Serie (http://mailings.primaveralife.com/c/81301678/5c0083262acf-rue5j3) von Primavera stellen die Pflegebedürfnisse bewegungsfreudiger Menschen in den Mittelpunkt, also Regeneration und Erholung nach dem Sport sowie bei Überbeanspruchung oder Fehlbelastungen. Die Kompositionen verbinden ausgewählte naturreine ätherische Öle mit Bio Pflanzenölen und -wässern zu wirksamer Hautpflege.So verschafft das neue Cooling Sport Spray bei Schwellungen und Verspannungen schnell Linderung und Beruhigung. Das enthaltene ätherische Öl der Ackerminze bio hat durch einen hohen MentholGehalt eine kühlende und beruhigende Wirkung auf die Haut und hinterlässt ein angenehmes Frischegefühl. Pfefferminzwasser bio erfrischt die Haut zusätzlich an heißen Tagen und belebt den Geist.In Verbindung mit einer Massage hilft das ebenfalls neue Sport Gel, beanspruchte Bänder und Sehnen nach Überanstrengung oder Fehlbelastung zu lockern. Beruhigender Aloe Vera-Saft sorgt für einen Frischekick und langanhaltende Feuchtigkeit. Die wirksame Mischung der ätherischen Öle Cajeput und Eukalyptus globulus beruhigt und entspannt die Haut. Ätherisches Ackerminzöl rundet die Rezeptur durch seine kühlende Wirkung ab.Wirksame Massage bei Verspannungen und schmerzenden GelenkenZur Pflege nach dem Sport empfehlen die Aromatherapie-Experten eine Einreibung auf der Basis von Arnika und Johanniskrautöl. Mit den ätherischen Ölen Wintergrün, Latschenkiefer und Pfeffer gemischt und sanft einmassiert, unterstützt eine solche Mischung die Lockerung der Muskulatur, löst Verspannungen und wirkt durchblutungsfördernd. Als gebrauchsfertiges Muskelwohl Pflegeöl ist die Anwendung besonders einfach.Probleme mit den Gelenken entstehen meist durch Überbelastung oder körperliche Veränderungen. Sie sind schmerzhaft und schränken die Beweglichkeit ein. Gezielte Einreibungen und Kurzmassagen mit einer Mischung aus Johanniskraut, Wintergrün, Rosmarin Campher und Thymian Thymol, in der Gelenkwohl Einreibung vereint, unterstützen die Regeneration und verbessern die Beweglichkeit.Erste Hilfe bei SportverletzungenUmgeknickter Fuß, dickes Knie, gezerrte Muskeln: Kleine Verletzungen oder Überlastungen sind beim Sport keine Seltenheit. Gut beraten ist, wer sich dann an die "PECH-Regel" hält. Das P darin steht für Pause, weil die Aktivität in einem solchen Fall unterbrochen und das betroffene Körperteil ruhiggestellt werden sollte. E steht für Eis, denn Kälte beruhigt. Das Aktivwohl Cooling Sport Spray, direkt aufgesprüht, sorgt in dieser Situation schnell für Entlastung. C steht für Compression. Ein Verband kann etwaige Schwellungen verlangsamen. Lindernd und beruhigend wirkt außerdem das Aktivwohl Sport Gel. Das H schließlich steht für Hochlagern. Zur Abmilderung der Schwellung das betroffene Körperteil am besten über Herzhöhe hochlagern.Die PECH-Regel ist ein hilfreiches Schema für Erste Hilfe-Maßnahmen nach Sportverletzungen. Einen Arztbesuch kann es nicht ersetzen.UNTERNEHMENFür das Unternehmen PRIMAVERA LIFE sind seit über 35 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählt außerordentliches nachhaltiges Engagement zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Es verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und setzt dabei seit Anbeginn auf starke Partnerschaften und bezieht über 100 Pflanzenstoffe direkt von derzeit 17 biologischen Bio-Anbaupartner*innen weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. PRIMAVERA befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt den Anbaupartner*innen faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und steht in engem partnerschaftlichem Austausch mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern. So ist dies auch ein stetiges, gegenseitiges Lernen auf Augenhöhe.Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht infrage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Um die natürlichen Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet und Materialeinsätze reduziert. Das langfristige Ziel ist es, alle PRIMAVERA Verpackungen in geschlossene Kreisläufe zu bringen.Die Wissensvermittlung zu Pflanzenwissen und Anwendung der ätherischen Öle, Pflanzenwässer und Pflegeöle ist dem Unternehmen seit Anbeginn sehr wichtig für eine sichere Anwendung der Produkte: So bietet die PRIMAVERA AKADEMIE Fachpublikum und Therapeut*innen Seminare, berufsbegleitende Weiterbildungen und Duftreisen an. Aufgrund des hohen Interesses an Gesundheitsthemen, an Bio-Aromatherapie-Produkten, deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten (wie z. B. DIY) können nun auch Endverbraucher*innen direkt über die Homepage ein Spektrum von unterschiedlichen Videoformaten und Webkursen abrufen, z. B. Expert*innen-Talks im Livestream oder on demand. Auch über Social Media kommuniziert das Unternehmen direkt mit Anwender*innen, um die Wirkkraft der ätherischen Öle weiter bekannt zu machen.Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt:https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaetDie PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich.