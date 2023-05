Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4361/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/71 geht es um einen ATX, der mittlerweile ytd deutlich im Minus notiert, Zahlen von Uniqa, S Immo, Immofinanz, News von Andritz und Palfinger, Research zu AT&S, Pierer Mobility, EVN, SBO, UBM und CA Immo. Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace: SBO, Mayr-Melnhof, Deutsche Telekom, Frequentis, RWE und Verbund scheiden aus . Ach ja: Am Pfingstmontag wird gehandelt und eine Woche später geht es mit meiner Einsteigerserie "30 x 30 Finanzwissen pur" jeden Montag in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...