Künstliche Intelligenz: Die Frage nach Regulierung ist weiterhin ein Thema

Künstliche Intelligenz ist eines der präsentesten Themen in den Medien - spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT im vergangenen Jahr.



Neben dem stark wachsenden Markt der Elektromobilität, ist auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und deren Entwicklung im Fokus diverser Unternehmen. Regelmäßig erreichen uns Ankündigungen von Firmen, in welcher Weise die Künstliche Intelligenz (KI) in deren Produkten Einsatz finden kann. Nicht nur Konzerne wie Nvidia und AMD, welche aufgrund des KI-Booms stärkere Umsätze als bisher erwartet prognostizieren, auch andere Firmen profitieren von dieser Entwicklung. Doch es gibt auch Gegenstimmen. Immer wieder werden Stimmen laut, welche eine Regulierung dieser Technologie fordern. OpenAI-Chef Sam Altman äußerte sich ebenfalls zu dieser Thematik. Er stimme generell einer Regulierung zu, gibt jedoch zu beachten, dass die Entwicklung von KI nicht zu sehr im Anfangsstadium beschränkt werden solle. Man müsse Konzepte zur Regulierung gut durchdenken.



Auf die Ankündigungen und Veröffentlichung der Zahlen stiegen die Aktien von Nvidia und AMD deutlich an. Am gestrigen Tag vollzog die Aktie dann eine kleine Korrektur nach diesem immensen Anstieg. Auch der deutsche Leitindex, der DAX®, konnte in dieser Woche mit einem neuen Allzeithoch aufhorchen lassen. Unter dem Kontext der immer noch schwebenden Schuldenthematik der USA korrigierte aber auch dieser anschließend geringfügig. Wir haben jüngst einen Blick auf die Historie geworfen, wie es für den DAX® nach bisherigen Allzeithochs weiter ging. In unserem jüngsten Interview beleuchtet Zertifikate-Experte Julius Weiß diese Ergebnisse. Das Video finden Sie kostenlos unter dem folgenden Link:







