Nachhaltig soll und muss sie werden, die Wirtschaft, und dies möglichst schnell - darin besteht international weitgehende Einigkeit. Doch bei wem liegt in den Unternehmen die Verantwortung dafür, entsprechende Ziele zu definieren und Maßnahmen umzusetzen? Das hat die Managementberatung Horváth in einer aktuellen Studie untersucht. Das Ergebnis: In zwei von fünf Unternehmen ist die Verantwortung ganz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...