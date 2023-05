DJ Scholz nimmt an Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am kommenden Donnerstag am zweiten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der Hauptstadt der Republik Moldau, Chisinau, teilnehmen. Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner an. Die moldauische Präsidentin Maia Sandu und der Präsident des Europäischen Rats, Charles Michel, haben nach seinen Angaben 47 Staats- und Regierungschefinnen und -chefs aus den EU-Mitgliedstaaten sowie weiteren europäischen Staaten eingeladen, um sich über aktuelle Fragen von gesamteuropäischem Interesse auszutauschen.

Im Fokus würden hierbei "Sicherheit und Stabilität, Energie, grüne Transformation und Wirtschaftswachstum" stehen. "Ziel ist es, einen engen Austausch über die konstruktive Zusammenarbeit in ganz Europa zu ermöglichen und damit ein klares Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu setzen", sagte Büchner.

