MONTAG, DEN 29. MAI Am 29. Mai stehen bedeutende wirtschaftliche Indikatoren bevor, darunter der CI-Index für Frühindikatoren in Japan sowie die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze in Irland für den Monat April. Es ist jedoch zu beachten, dass in der Schweiz, Dänemark, Großbritannien, Südkorea, Norwegen und den USA Feiertag ist und die Börsen geschlossen bleiben. In Deutschland hingegen bleibt die Börse trotz des Pfingstmontags geöffnet.

